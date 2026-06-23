ABD tarihinin en büyük dolandırıcısı İbrahim Hilmi, Türkiye'de yakalandı - Son Dakika
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ABD tarihinin en büyük dolandırıcısı İbrahim Hilmi, Türkiye'de yakalandı

ABD tarihinin en büyük dolandırıcısı İbrahim Hilmi, Türkiye\'de yakalandı
23.06.2026 09:10
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FBI Direktörü Kash Patel, ABD tarihinin en büyük Medicare dolandırıcılığı dosyalarından birinde adı geçen İbrahim Haldun Hilmi'nin Türkiye'de yakalanarak ABD'ye getirildiğini açıkladı. Patel, 3,7 milyar dolarlık dolandırıcılık planının organizatörlerinden biri olmakla suçlanan Hilmi'nin Mayıs 2025'ten bu yana firari olduğunu belirtirken, Başkan Yardımcısı JD Vance ise "Amerikan halkından çalarsanız, dünyanın hiçbir yerinde sizin için güvenli liman olmayacak" ifadelerini kullandı.

ABD'de 3,7 milyar dolarlık Medicare dolandırıcılığı planının kilit isimlerinden biri olmakla suçlanan İbrahim Haldun Hilmi'nin Türkiye'de yakalanarak ABD'ye götürüldüğü açıklandı. FBI Direktörü Kash Patel, Hilmi'nin uzun süredir arandığını belirterek operasyonun Türkiye ile iş birliği içinde gerçekleştirildiğini duyurdu.

FBI'DAN TÜRKİYE OPERASYONU AÇIKLAMASI

FBI Direktörü Kash Patel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İbrahim Haldun Hilmi'nin ABD tarihindeki en büyük Medicare dolandırıcılığı dosyalarından biri kapsamında suçlandığını açıkladı. Patel, Hilmi'nin Medicare sistemini hedef alan 3,7 milyar dolarlık dolandırıcılık planının organizatörlerinden biri olmakla itham edildiğini belirtti. Mayıs 2025'ten bu yana firari durumda bulunan Hilmi'nin, FBI Miami Ofisi, ABD Adalet Bakanlığı ve Türkiye'deki yetkililerin ortak çalışması sonucunda yakalandığını ifade etti.

ABD tarihinin en büyük dolandırıcısı İbrahim Hilmi, Türkiye'de yakalandı

"MAYIS 2025'TEN BERİ FİRARİYDİ, ONU YAKALADIK"

Operasyona ilişkin açıklamasında Patel, "İbrahim Haldun Hilmi, tarihin en büyük Medicare dolandırıcılıklarından biriyle suçlanıyor. Medicare'i dolandırmaya yönelik 3,7 milyar dolarlık büyük bir planı organize ettiği iddia ediliyor. Mayıs 2025'ten bu yana firardaydı ama onu yakaladık" ifadelerini kullandı. Patel, Türkiye'de yakalanan Hilmi'nin iade sürecinin ardından ABD'ye getirildiğini ve Miami'de hakim karşısına çıkarılacağını bildirdi.

TÜRKİYE'DEKİ YETKİLİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

FBI Direktörü Patel, operasyonun başarıyla sonuçlanmasında rol alan FBI Miami ekiplerine, ABD Adalet Bakanlığı yetkililerine ve Türkiye'deki güvenlik birimlerine teşekkür etti. Ayrıca ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın süreç boyunca önemli katkı sağladığını belirten Patel, "Bu dosya onun yorulmak bilmeyen çalışmaları olmadan tamamlanamazdı" değerlendirmesinde bulundu.

ABD tarihinin en büyük dolandırıcısı İbrahim Hilmi, Türkiye'de yakalandı

VANCE: GÜVENLİ LİMAN YOK

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de Patel'in paylaşımını alıntılayarak konuya ilişkin açıklama yaptı. Vance, İbrahim Haldun Hilmi'nin adının tarihin en büyük Medicare dolandırıcılığı soruşturmalarından birinde geçtiğini belirterek, "Bu dolandırıcı Mayıs 2025'te Türkiye'ye kaçtı ancak ABD'li yetkililer onu Miami'ye geri getirdi. Amerikan halkına karşı işlediği suçlar nedeniyle adalet önüne çıkacak" ifadelerini kullandı. Vance, açıklamasının devamında ise "Amerikan halkından çalarsanız, dünyanın hiçbir yerinde sizin için güvenli liman olmayacak" dedi.

BEYAZ SARAY GÖREV GÜCÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Kash Patel, operasyonu FBI'ın dolandırıcılıkla mücadele çalışmalarında önemli bir başarı olarak değerlendirdi. Başkan Yardımcısı JD Vance'in liderliğindeki Beyaz Saray görev gücünün çalışmalarına da vurgu yapan Patel, Trump yönetiminin vergi mükelleflerinin parasını çaldığı öne sürülen kişilerin dünyanın neresinde olursa olsun adalet önüne çıkarılması konusunda kararlı olduğunu ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Dolandırıcılık, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD tarihinin en büyük dolandırıcısı İbrahim Hilmi, Türkiye'de yakalandı - Son Dakika

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