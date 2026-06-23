Dünya Kupası'na yıldırım engeli! Tribünler boşaltıldı, ikinci yarı başlamadı - Son Dakika
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Dünya Kupası'na yıldırım engeli! Tribünler boşaltıldı, ikinci yarı başlamadı

Dünya Kupası\'na yıldırım engeli! Tribünler boşaltıldı, ikinci yarı başlamadı
23.06.2026 01:55
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2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki Fransa - Irak maçında ilk yarının bitimiyle birlikte Philadelphia'da yıldırım alarmı verildi. Tribünlerin acilen tahliye edildiği karşılaşmanın ikinci yarısının başlama saati yarım saat ertelendi.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan sürerken, I Grubu'ndaki Fransa - Irak karşılaşmasında sıra dışı anlar yaşandı.

YILDIRIM TEHDİDİ NEDENİYLE TRİBÜNLER BOŞALTILDI

ABD'nin Philadelphia kentindeki Lincoln Financial Field (Philadelphia Stadyumu) ev sahipliğinde oynanan müsabakanın ilk yarısı tamamlandıktan hemen sonra adeta göz gözü görmez oldu.

Dünya Kupası'na yıldırım engeli! Tribünler boşaltıldı, ikinci yarı başlamadı

Stadyum üzerinde etkili olan şiddetli gök gürültülü sağanak yağış ve ardı ardına çakan şimşekler üzerine turnuva yetkilileri acil durum uyarısı verdi. Yıldırım düşme riskinin en üst seviyeye çıkmasıyla birlikte, tribünleri dolduran binlerce taraftardan güvenlik gerekçesiyle stadyumu geçici olarak tamamen boşaltmaları ve kapalı alanlara sığınmaları istendi.

Dünya Kupası'na yıldırım engeli! Tribünler boşaltıldı, ikinci yarı başlamadı

İKİNCİ YARININ BAŞLANGICI YARIM SAAT ERTELENDİ

Stadyumun çok yakın çevresinde aktif yıldırım düşme riskinin devam etmesi üzerine, hakemler ve FIFA temsilcileri oyuncuların sağlığını korumak adına radikal bir karar aldı. Normal şartlarda başlaması gereken Fransa-Irak mücadelesinin ikinci yarısının, fırtınanın yön değiştirmesi beklenerek TSİ 02:00'ye kaydırıldığı açıklandı.

Dünya Kupası'na yıldırım engeli! Tribünler boşaltıldı, ikinci yarı başlamadı

KATI YILDIRIM PROTOKOLÜ DEVREDE

FIFA, 2026 Dünya Kupası öncesinde yayınladığı meteoroloji kılavuzunda, özellikle ABD'deki yerel hava şartlarına dikkat çekerek yoğun şimşek aktivitesi durumunda maçların askıya alınabileceğini resmi olarak duyurmuştu.

ABD spor organizasyonlarında uygulanan katı güvenlik protokollerine göre; stadyumun belirlenen mil yarıçapı içerisine tek bir yıldırım dahi düşmesi durumunda, açık alandaki tüm faaliyetler derhal durduruluyor ve tehlike bulutları bölgeyi tamamen terk edene kadar müsabakalara başlanmıyor. 

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Son Dakika Dünya Kupası Dünya Kupası'na yıldırım engeli! Tribünler boşaltıldı, ikinci yarı başlamadı - Son Dakika

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