İsmail Kartal ince eleyip sık dokudu: Tam 17 ayrılık birden - Son Dakika
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İsmail Kartal ince eleyip sık dokudu: Tam 17 ayrılık birden

23.06.2026 19:57
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Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de kiralık oyuncuların takıma dönüşü ve yeni transferlerle 40'a yükselen oyuncu sayısı 45'e çıkabilir. Sarı-lacivertlilerde TFF'nin 28 kişilik kadro bildirim zorunluluğu nedeniyle en az 17 ayrılık bekleniyor.

Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine geri dönen İsmail Kartal, yeni sezon öncesi kadroda radikal bir operasyona hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekipte şişen oyuncu kadrosu nedeniyle kulübü hareketli günler bekliyor.

KADRO 45 KİŞİYE ULAŞABİLİR

Kiralık sözleşmeleri sona eren futbolcuların takıma geri dönmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin güncel oyuncu sayısı 39'a yükselmişti. Golcü futbolcu Vedat Muriqi'nin de kadroya katılmasıyla bu sayı 40'a ulaştı. Yönetimin transfer döneminde en az 5 takviye daha yapmayı planlaması, mevcut oyuncu havuzunun 45 kişiyi bulacağı anlamına geliyor.

İsmail Kartal ince eleyip sık dokudu: Tam 17 ayrılık birden

17 İSİMLE YOLLAR AYRILACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği 28 kişilik resmi kadro bildirim zorunluluğu, sarı-lacivertli yönetimi geniş çaplı bir tasfiye sürecine zorluyor. Teknik direktör İsmail Kartal ve kurmaylarının, yapılacak yeni transferlerin de netleşmesiyle birlikte en az 17 futbolcu ile yolları ayırmayı planladığı öğrenildi. Kadro operasyonunda öncelik; maliyeti yüksek olan, performansından memnun kalınmayan ve teknik heyetin gelecek sezon planlarında yer almayan isimlere verilecek. Kulübün, gönderilecek oyuncuların menajerleriyle şimdiden temas kurarak ayrılık süreçlerini hızlandırmaya çalıştığı belirtildi. 

İsmail Kartal ince eleyip sık dokudu: Tam 17 ayrılık birden

HEDEF TARİH: 14 AĞUSTOS

Fenerbahçe yönetiminin, yeni sezonun ideal kadrosunu 14 Ağustos tarihine kadar tamamen netleştirmeyi amaçladığı dile getirilirken, İsmail Kartal da bu tarihe kadar kafasındaki oyun sistemine uyum sağlayacak nihai kadroyu oluşturup lige tamamen hazır girmeyi hedefleyecek.

İsmail Kartal ince eleyip sık dokudu: Tam 17 ayrılık birden

Türkiye Futbol Federasyonu, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal ince eleyip sık dokudu: Tam 17 ayrılık birden - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Beyaz Gölge Beyaz Gölge:
    Bir gün herkes Fenerbahçe li olacak 0 0 Yanıtla
  • Orçun Kömür Orçun Kömür:
    senden de olmamış o sana laf ediyor mu 0 0 Yanıtla
  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    bi cacık olmaz fb den 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İsmail Kartal ince eleyip sık dokudu: Tam 17 ayrılık birden - Son Dakika
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