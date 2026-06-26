Venezuela depreminde kayıp sayısı inanılmaz! Yıkım uydu görüntülerine yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Venezuela depreminde kayıp sayısı inanılmaz! Yıkım uydu görüntülerine yansıdı

26.06.2026 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela'yı vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki peş peşe iki depremin ardından ortaya çıkan uydu görüntüleri, felaketin korkunç boyutunu gözler önüne serdi. Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ülkede olağanüstü hâl ilan ederken, on binlerce insanın enkaz altında veya kayıp olduğu belirtiliyor.

Güney Amerika ülkesi Venezuela, tarihinin en büyük doğal afetlerinden biriyle mücadele ediyor. 40 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerin ardından uluslararası ajanslar tarafından servis edilen uydu görüntüleri, yaşanan felaketin ne denli büyük bir yıkıma yol açtığını kanıtladı.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ YIKIMIN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Deprem öncesi ve sonrasını karşılaştıran yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri, birçok yerleşim yerinin adeta haritadan silindiğini ortaya koydu. Ayakta duran binaların yerini tamamen yıkılmış yapılar ve geniş moloz yığınları alırken, özellikle sahil kesimindeki yerleşimlerde yoğun yapılaşmanın bulunduğu bölgelerin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

Venezuela depreminde kayıp sayısı inanılmaz! Yıkım uydu görüntülerine yansıdı

40 BİNDEN FAZLA KİŞİ KAYIP: CAN KAYBI ARTABİLİR

Yetkililer tarafından yapılan ilk açıklamalarda en az 235 kişinin yaşamını yitirdiği duyurulsa da, sahadan gelen son bilgiler durumun çok daha vahim olduğunu gösteriyor. An itibarıyla 40 binden fazla kişinin hala kayıp olduğu bildiriliyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), sarsıntıların çok geniş bir alanda ağır hasara yol açtığına dikkat çekerek can kaybının katlanarak artabileceği uyarısında bulundu. Kurumun hazırladığı ilk hasar tahmin raporlarında, nihai ölü sayısının on binlerle ifade edilebileceği yönünde korkutucu değerlendirmeler yer aldı.

Venezuela depreminde kayıp sayısı inanılmaz! Yıkım uydu görüntülerine yansıdı

ÜLKE GENELİNDE OLAĞANÜSTÜ HÂL İLAN EDİLDİ

Yaşanan eşsiz trajedinin ardından Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülke genelinde olağanüstü hâl ilan edildiğini duyurdu. Hükümet tüm ulusal kaynakları arama kurtarma çalışmalarına yönlendirirken, Birleşmiş Milletler (BM) de ülkedeki altyapı çöküşü nedeniyle insani durumun önümüzdeki günlerde daha da ağırlaşabileceği uyarısında bulundu.

Venezuela depreminde kayıp sayısı inanılmaz! Yıkım uydu görüntülerine yansıdı

EN AĞIR BİLANÇO LA GUAİRA KENTİNDE

Bölgeden aktarılan bilgilere göre depremden en fazla etkilenen yerleşim yeri, başkent Karakas yakınlarındaki kıyı kenti La Guaira oldu. Kentte çok sayıda yüksek katlı apartmanın çöktüğü, sokakların tamamen beton parçaları ve molozlarla kaplandığı aktarıldı. Acil durum ekipleri kısıtlı imkanlarla enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor.

Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, açıklanan ilk can kaybı verilerine La Guaira'daki durumun henüz tam olarak yansımadığını vurguladı. Enkazın devasa boyutu nedeniyle birçok noktaya ulaşmanın güç olduğunu belirten Rodriguez, "Onlarca bina çöktü. Tanrı'nın bize izin verdiği kadar çok insanı kurtarmak için yoğun şekilde çalışıyoruz. Bu gerçek bir trajedi." ifadeleriyle acı tabloyu özetledi.

Venezuela depreminde kayıp sayısı inanılmaz! Yıkım uydu görüntülerine yansıdıVenezuela depreminde kayıp sayısı inanılmaz! Yıkım uydu görüntülerine yansıdı
Venezuela depreminde kayıp sayısı inanılmaz! Yıkım uydu görüntülerine yansıdı
Venezuela depreminde kayıp sayısı inanılmaz! Yıkım uydu görüntülerine yansıdı

Delcy Rodriguez, Venezuela, Deprem, Gündem, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Venezuela depreminde kayıp sayısı inanılmaz! Yıkım uydu görüntülerine yansıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film gibi operasyon Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü Film gibi operasyon! Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü
Son saniye YKS’ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar
İran’da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı İran'da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada 20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Lamine Yamal, “secdeli“ gol sevinci sonrası hedef oldu Lamine Yamal, "secdeli" gol sevinci sonrası hedef oldu
Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
NATO zirvesi nedeniyle Ankara’da kapatılacak yolların listesi belli oldu NATO zirvesi nedeniyle Ankara'da kapatılacak yolların listesi belli oldu
Adliyedeki 147 milyonluk soygunda yeni perde Herkes onları arıyor Adliyedeki 147 milyonluk soygunda yeni perde! Herkes onları arıyor
CHP’de ihraç kararı itirazlarına ret CHP'de ihraç kararı itirazlarına ret
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti’ye katıldı Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı
Rus kadın Taksim’e böyle çıktı, gelen teklifi anında reddetti Rus kadın Taksim'e böyle çıktı, gelen teklifi anında reddetti
Akın Gürlek’in açtığı davada karar onandı Özgür Özel 150 bin TL tazminat ödeyecek Akın Gürlek'in açtığı davada karar onandı! Özgür Özel 150 bin TL tazminat ödeyecek
Torreira ilk kez anlattı: Beni öldürmeyi planlıyormuş Torreira ilk kez anlattı: Beni öldürmeyi planlıyormuş
Otizmli çocuğa şiddet kamerada: Öğretmen tutuklandı Otizmli çocuğa şiddet kamerada: Öğretmen tutuklandı

11:42
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
11:41
Ali Koç ile Brad Pitt Dünya Kupası’nda yan yana Verdiği para servet değerinde
Ali Koç ile Brad Pitt Dünya Kupası'nda yan yana! Verdiği para servet değerinde
11:24
TBMM’de sandalye dağılımı değişti
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
11:18
Hayatlarını birleştiren CHP’li vekillerin nikahından ilk görüntü
Hayatlarını birleştiren CHP'li vekillerin nikahından ilk görüntü
11:10
Atılan manşetler olay Bütün dünya A Milli Takım’ı konuşuyor
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor
10:59
Akılalmaz olay Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı
Akılalmaz olay! Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı
10:59
Özgür Özel’e Diyarbakır’da zılgıtlı karşılama
Özgür Özel'e Diyarbakır'da zılgıtlı karşılama
10:48
Şile Belediyesi operasyonunda Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil de gözaltına alındı
Şile Belediyesi operasyonunda Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de gözaltına alındı
10:44
Azerbaycanlı spikerden Barış Alper’e sert tepki Kaçan gole canlı yayında isyan etti
Azerbaycanlı spikerden Barış Alper'e sert tepki! Kaçan gole canlı yayında isyan etti
10:29
YKS sınavında yapay zeka ile kopya skandalı Yakalanan genç kendini bakın nasıl savundu
YKS sınavında yapay zeka ile kopya skandalı! Yakalanan genç kendini bakın nasıl savundu
10:10
Türkiye’den çifte depremin yıktığı Venezuela’ya yardım eli
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli
09:38
Tatildeyken imzayı attı Cemre Baysel’in yeni partneri belli oldu
Tatildeyken imzayı attı! Cemre Baysel'in yeni partneri belli oldu
09:38
Faturalarda devrim gibi yenilik Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
09:02
ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino’dan A Milli Takım’a olay sözler
ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino'dan A Milli Takım'a olay sözler
09:02
Rusya: Gece boyunca Ukrayna’ya ait 660 İHA’yı düşürdük
Rusya: Gece boyunca Ukrayna'ya ait 660 İHA'yı düşürdük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 12:02:48. #7.13#
SON DAKİKA: Venezuela depreminde kayıp sayısı inanılmaz! Yıkım uydu görüntülerine yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.