Dünya Kupası\'nda sürprizler gecesi! İşte son 32\'deki ilk eşleşmeler

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması üçüncü hafta maçları futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı. Oynanan karşılaşmaların ardından birçok takım adını son 32 turuna yazdırdı.

EKVADOR'DAN ALMANYA'YA SÜRPRİZ

E Grubu'nda gecenin en dikkat çeken sonucuna Ekvador imza attı. Güney Amerika temsilcisi, Almanya'yı 2-1 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti ve en iyi üçüncüler arasına kalarak son 32 turuna yükseldi. Grubu daha önce garantileyen Almanya ise yenilgiye rağmen 6 puanla lider olarak tur atladı.

Diğer E Grubu maçında Fildişi Sahili, Curaçao'yu Nicolas Pepe'nin iki golüyle 2-0 mağlup etti. Afrika temsilcisi 6 puanla ikinci sırayı alarak son 32 biletini kaptı. Curaçao ise turnuvaya veda etti.

HOLLANDA LİDER, JAPONYA VE İSVEÇ DE TURDA

F Grubu'nda Japonya ile İsveç 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Japonya 5 puanla ikinci sıradan, İsveç ise 4 puanla en iyi üçüncüler arasından son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Grubun diğer maçında Hollanda, Tunus'u 3-1 mağlup ederek 7 puanla liderliğini korudu ve yoluna devam etti. Tunus ise puansız şekilde turnuvaya veda etti.

MİLLİLER GALİBİYETLE VEDA ETTİ

D Grubu'nda A Milli Futbol Takımı, ev sahibi ABD'yi Arda Güler, Orkun Kökçü ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 3-2 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası'nı 3 puanla tamamlarken daha önce kesinleşen elenişini değiştiremedi. ABD ise 6 puanla grup lideri olarak son 32 turuna yükseldi.

Grubun diğer maçında Paraguay ile Avustralya golsüz berabere kaldı. Avustralya 4 puanla ikinci sıradan tur atlarken, Paraguay en iyi üçüncüler sıralamasını beklemeye geçti.

SON 32'DE İLK EŞLEŞMELER

Grup maçlarının ardından şu ana kadar kesinleşen son 32 turu eşleşmeleri şöyle: