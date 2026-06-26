2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması üçüncü hafta maçları futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı. Oynanan karşılaşmaların ardından birçok takım adını son 32 turuna yazdırdı.
E Grubu'nda gecenin en dikkat çeken sonucuna Ekvador imza attı. Güney Amerika temsilcisi, Almanya'yı 2-1 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti ve en iyi üçüncüler arasına kalarak son 32 turuna yükseldi. Grubu daha önce garantileyen Almanya ise yenilgiye rağmen 6 puanla lider olarak tur atladı.
Diğer E Grubu maçında Fildişi Sahili, Curaçao'yu Nicolas Pepe'nin iki golüyle 2-0 mağlup etti. Afrika temsilcisi 6 puanla ikinci sırayı alarak son 32 biletini kaptı. Curaçao ise turnuvaya veda etti.
F Grubu'nda Japonya ile İsveç 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Japonya 5 puanla ikinci sıradan, İsveç ise 4 puanla en iyi üçüncüler arasından son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Grubun diğer maçında Hollanda, Tunus'u 3-1 mağlup ederek 7 puanla liderliğini korudu ve yoluna devam etti. Tunus ise puansız şekilde turnuvaya veda etti.
D Grubu'nda A Milli Futbol Takımı, ev sahibi ABD'yi Arda Güler, Orkun Kökçü ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 3-2 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası'nı 3 puanla tamamlarken daha önce kesinleşen elenişini değiştiremedi. ABD ise 6 puanla grup lideri olarak son 32 turuna yükseldi.
Grubun diğer maçında Paraguay ile Avustralya golsüz berabere kaldı. Avustralya 4 puanla ikinci sıradan tur atlarken, Paraguay en iyi üçüncüler sıralamasını beklemeye geçti.
Grup maçlarının ardından şu ana kadar kesinleşen son 32 turu eşleşmeleri şöyle:
Son Dakika › Dünya Kupası › Dünya Kupası'nda sürprizler gecesi! İşte son 32'deki ilk eşleşmeler - Son Dakika
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