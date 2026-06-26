Myanmar'da güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen 50 tonun üzerindeki uyuşturucu madde, "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında yakılarak imha edildi.
Myanmar'da güvenlik güçlerinin farklı operasyonlarda ele geçirdiği 50 tondan fazla uyuşturucu madde, düzenlenen törenle yakılarak imha edildi.
Yerel polis yetkilileri, imha işleminin 26 Haziran "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 1987 yılında aldığı kararla 26 Haziran'ı, uyuşturucusuz toplum hedefi doğrultusunda uluslararası iş birliğini güçlendirmek amacıyla "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" ilan etmişti.
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), 2023 yılında yayımladığı raporda Myanmar'ın Afganistan'ı geride bırakarak dünyanın en büyük afyon üreticisi konumuna yükseldiğini açıklamıştı.
Son Dakika › Güncel › Myanmar'da 50 ton uyuşturucu imha edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?