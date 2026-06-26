Myanmar'da 50 ton uyuşturucu imha edildi - Son Dakika
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Myanmar'da 50 ton uyuşturucu imha edildi

Myanmar\'da 50 ton uyuşturucu imha edildi
26.06.2026 10:54
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Myanmar'da güvenlik güçleri, Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'nde 50 tonun üzerinde uyuşturucu maddeyi yakarak imha etti. Ülke, Afganistan'ı geçerek dünyanın en büyük afyon üreticisi konumuna gelmişti.

Myanmar'da güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen 50 tonun üzerindeki uyuşturucu madde, "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında yakılarak imha edildi.

50 TONDAN FAZLA UYUŞTURUCU İMHA EDİLDİ

Myanmar'da güvenlik güçlerinin farklı operasyonlarda ele geçirdiği 50 tondan fazla uyuşturucu madde, düzenlenen törenle yakılarak imha edildi.

Yerel polis yetkilileri, imha işleminin 26 Haziran "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı.

BM'NİN BELİRLEDİĞİ GÜNDE İMHA EDİLDİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 1987 yılında aldığı kararla 26 Haziran'ı, uyuşturucusuz toplum hedefi doğrultusunda uluslararası iş birliğini güçlendirmek amacıyla "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" ilan etmişti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK AFYON ÜRETİCİSİ

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), 2023 yılında yayımladığı raporda Myanmar'ın Afganistan'ı geride bırakarak dünyanın en büyük afyon üreticisi konumuna yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası, Afganistan, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Narkotik, Myanmar, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Myanmar'da 50 ton uyuşturucu imha edildi - Son Dakika

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