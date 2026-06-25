Başörtülü kadını taciz eden şahıs için karar verildi - Son Dakika
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Başörtülü kadını taciz eden şahıs için karar verildi

25.06.2026 14:05
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Antalya'nın Kaş ilçesinde alışveriş yapan Zeynep Umurbek, bir markette kıyafeti ve başörtüsü nedeniyle S.A. isimli şahsın sözlü saldırısına uğradı. Kadınlara "Hangi tarikat bu? Simsiyah giyinmişsiniz, terlemiyor musunuz?" diyerek tacizde bulunan ve şikayet üzerine gözaltına alınan şahsa, sevk edildiği mahkemece "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı verildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir markette arkadaşıyla birlikte alışveriş yapan Zeynep Umurbek, kıyafeti ve başörtüsü nedeniyle bir şahsın sözlü tacizine uğradı. Olay anına ait görüntülerin sosyal medyada yayılması ve şikayet üzerine gözaltına alınan şahıs hakkında adli makamlarca ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

Olay, önceki gün Kaş ilçesindeki bir markette meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte reyonlar arasında dolaşarak alışveriş yapan Zeynep Umurbek, markette bulunan S.A. isimli şahsın sözlü hedefi oldu. Cep telefonu kameralarına da yansıyan olayda şahsın, genç kadınların kıyafetlerini hedef alarak şu ifadeleri kullandığı görüldü: "İyice kapatmışsınız kendinizi. Hangi tarikat bu? Giyinmişsiniz böyle simsiyah, terlemiyor musunuz? Denize de böyle giriyorsunuz o zaman."

ŞİKAYETTE BULUNDU 

Bu sözlerin ardından taraflar arasında market içerisinde kısa süreli bir tartışma yaşandı. Sözlü tacize maruz kalan Zeynep Umurbek, olayın ardından vakit kaybetmeden Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şahıs hakkında şikayette bulundu. 

GÖZALTI KARARI 

Marketin güvenlik kameraları ve cep telefonu görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şahsın kimliğinin S.A. olduğunu tespit ederek kendisini gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.A., savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı.

EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ 

Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli S.A. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Şahsa, yurt dışına çıkış yasağı ile birlikte ev hapsi cezası hükmedildi.

Alışveriş, Ev hapsi, Antalya, Güncel, Kaş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başörtülü kadını taciz eden şahıs için karar verildi - Son Dakika

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