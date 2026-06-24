Meloni'nin sigarayı bırakmasına Erdoğan'dan çarpıcı yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin sigarayı bırakmasıyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

"KEŞKE ÜLKEMDEKİLERE DE BIRAKTIRABİLSEM"

Bir gazetecinin konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Erdoğan, Meloni’nin kararını memnuniyetle karşılayarak, "Ne güzel. Keşke ülkemdekilere de bıraktırabilsem" ifadelerini kullandı.

Sigara ve tütün ürünlerine karşı verdiği amansız mücadeleyle bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası zirvelerde de sık sık dünya liderlerinden sigarayı bırakma sözü almasıyla tanınıyor. 13 Ekim 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ile görüşmesinde kendisi için "Sigarayı bıraktırmam lazım." demişti.