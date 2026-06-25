Zelenskiy'den 40 Günlük Saldırı Planı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zelenskiy'den 40 Günlük Saldırı Planı

Zelenskiy\'den 40 Günlük Saldırı Planı
25.06.2026 21:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna, Rusya'ya karşı 40 günlük bir saldırı planı onayladı. Zelenskiy, SBU ile görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'yı savaşı sona erdirmeye zorlamak için gerçekleştirilecek bir saldırı planı onayladığını bildirdi.

40 GÜN SÜRECEK

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Geçici Başkanı Yevgeni Khmara'yı Kiev'deki çalışma ofisinde kabul ettiğini belirtti.

SBU'nun Rusya'ya yönelik düzenlediği kısa ve uzun menzilli saldırılarını ele aldıklarını aktaran Zelenski, ayrıca SBU'ya bağlı birimlerin cephedeki faaliyetleri hakkında da konuştuklarını kaydetti.

Zelenski, SBU'nun Rusya'daki hedeflere yönelik bir saldırı planı hazırladığını bildirerek, "Saldırgan devleti, savaşı sonlandırmaya zorlamak amacıyla gizli servisin (SBU) 40 günlük etki (saldırı) operasyonunu onayladım" ifadesini kullandı.

RUSYA İÇİNDEKİ STRATEJİK HEDEFLER VURULACAK

Onaylanan bu yeni askeri doktrin ve 40 günlük özel plan kapsamında, Ukrayna istihbaratına bağlı birimlerin Rusya sınırları içerisindeki askeri üsler, enerji nakil hatları, mühimmat depoları ve lojistik merkezlere yönelik insansız hava araçları ve uzun menzilli füzelerle nokta atışı operasyonları yoğunlaştırması bekleniyor.

Kiev yönetimi, bu 40 günlük kesintisiz baskı süreciyle Moskova üzerinde ciddi bir yıpratma etkisi yaratarak Kremlin'i Ukrayna'nın şartlarıyla bir barış anlaşması imzalamaya zorlamayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Savaş ve Çatışma, Politika, Güvenlik, Güncel, Enerji, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy'den 40 Günlük Saldırı Planı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı Tekirdağ'da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı
Eskişehir’de soluk borusuna mama kaçan 2,5 yaşındaki bebek kurtarılamadı Eskişehir'de soluk borusuna mama kaçan 2,5 yaşındaki bebek kurtarılamadı
Ölülerin kimliğiyle 27 milyon dolarlık vurgun yaptılar Ölülerin kimliğiyle 27 milyon dolarlık vurgun yaptılar
Montella’dan istifa sorusuna yanıt Montella'dan istifa sorusuna yanıt
Yenilmezlik serileri 40 maç oldu Fas, Haiti’yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi Yenilmezlik serileri 40 maç oldu! Fas, Haiti'yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi
12. Yargı Paketi komisyondan geçti IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi 12. Yargı Paketi komisyondan geçti! IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi

21:35
CHP Milletvekili Gürsel Erol’dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil
CHP Milletvekili Gürsel Erol'dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil
20:52
Netanyahu’nun mezuniyet törenindeki konuşması “Evine dön“ sloganlarıyla kesildi
Netanyahu’nun mezuniyet törenindeki konuşması "Evine dön" sloganlarıyla kesildi
20:45
THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil
THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil
20:06
Tarihi mutabakat sonrası bir ilk: Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı
Tarihi mutabakat sonrası bir ilk: Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı
17:33
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı
17:25
Çifte depremle sarsılan Venezuela’da ölü sayısı 10 bine çıkabilir
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 22:11:51. #7.12#
SON DAKİKA: Zelenskiy'den 40 Günlük Saldırı Planı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.