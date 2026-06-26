Pezeşkiyan Aşura matemine katıldı! Türkçe ağıtlar eşliğinde yas tuttu - Son Dakika
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Pezeşkiyan Aşura matemine katıldı! Türkçe ağıtlar eşliğinde yas tuttu

26.06.2026 12:36
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Urmiye'de düzenlenen Aşura matem törenine katılarak Türkçe ağıtlar eşliğinde geleneksel matem ritüelini gerçekleştirdi. Pezeşkiyan'ın diğer katılımcılarla omuz omuza yürüyüp göğsüne vurarak yas tuttuğu anlar kameralara yansıdı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Aşura gecesi dolayısıyla Urmiye'deki Hazreti Ali bin Musa el-Rıza Camii'nde düzenlenen matem törenine katıldı. İran devlet medyasının paylaştığı görüntülerde, Pezeşkiyan'ın siyah yas kıyafetleri giyen vatandaşlarla birlikte Türkçe ağıtlar eşliğinde düzenlenen programa iştirak ettiği görüldü.

Pezeşkiyan, diğer katılımcılarla omuz omuza vererek ritmik adımlarla yürüdü ve göğsüne ritmik şekilde vurarak Şii geleneğinde "latmiye" veya "matam" olarak bilinen geleneksel matem ritüelini yerine getirdi.

Pezeşkiyan Aşura matemine katıldı! Türkçe ağıtlar eşliğinde yas tuttu

KERBELA ŞEHİTLERİ ANILDI

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile 72 yakınının 680 yılında Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenlerde, yas ve anma programları gerçekleştirildi.

Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşura, Şii Müslümanlar için Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesini anmak amacıyla düzenlenen en önemli yas günlerinden biri olarak kabul ediliyor. İran'da her yıl milyonlarca kişinin katıldığı törenlerde matem merasimleri düzenleniyor.

Pezeşkiyan Aşura matemine katıldı! Türkçe ağıtlar eşliğinde yas tuttu

GÖRÜNTÜLER GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Pezeşkiyan'ın matem törenindeki görüntüleri medyada geniş yankı uyandırdı. Benzer görüntülerde İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin de Tahran'daki Camaran Ulu Camii'nde düzenlenen bir matem törenine katıldığı görüldü.

Mesud Pezeşkiyan, Omuz Omuza, Urmiye, Gündem, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pezeşkiyan Aşura matemine katıldı! Türkçe ağıtlar eşliğinde yas tuttu - Son Dakika

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