Bakan Kurum, Londra'da Kral Charles'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı - Son Dakika
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Bakan Kurum, Londra'da Kral Charles'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı

Bakan Kurum, Londra\'da Kral Charles\'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı
25.06.2026 19:33
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, İngiltere Kralı 3. Charles'ın ev sahipliğinde Londra'da düzenlenen üst düzey resepsiyonda dünya liderlerine, "Kasım ayında Antalya'da buluşalım" çağrısında bulundu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve küresel aktörlerin katıldığı tarihi St. James Sarayı'ndaki zirvede Türkiye'nin iklim kriziyle mücadeledeki yol haritasını paylaşan Bakan Kurum, Kral Charles ile de bir araya gelerek kritik temaslarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, İngiltere Kralı 3. Charles'ın ev sahipliğinde Londra'da düzenlenen "Temiz Hava Koalisyonu Üst Düzey Resepsiyonu"na iştirak etti. Bakan Kurum, zirve kapsamında Kral Charles ile de bir araya geldi.

 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen uluslararası iklim zirvesinde kritik temaslarda bulundu. Bakan Kurum, "Londra İklim Eylem Haftası" kapsamında düzenlenen etkinliklerin üçüncü gününde, İngiltere Kralı 3. Charles tarafından tarihi St. James Sarayı'nda ev sahipliği yapılan "Temiz Hava Koalisyonu Üst Düzey Resepsiyonu"na katıldı.

Bakan Kurum, Londra'da Kral Charles'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı

DÜNYA LİDERLERİ VE KÜRESEL AKTÖRLER BİRARAYA GELDİ 

Sarayda gerçekleştirilen yüksek düzeyli resepsiyona, COP31 Başkanı sıfatıyla Türkiye’yi temsil eden Bakan Murat Kurum'un yanı sıra dünya genelinden çok sayıda önemli isim iştirak etti. Katılımcılar arasında İngiltere Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanı Ed Miliband, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Barbados Başbakanı Mia Mottley de yer alarak küresel iklim krizine karşı birer konuşma gerçekleştirdi.

COP31 YOL HARİTASINI PAYLAŞTI 

Resepsiyonda konuşma yapan Bakan Murat Kurum, küresel iklim kriziyle kararlı mücadele vurgusu yaparak, Türkiye'nin liderliğinde yürütülecek olan COP31 Başkanlığı’nın stratejik yol haritasını dünya kamuoyuyla paylaştı.

Konuşmasında Türkiye'nin çevre vizyonuna, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ve eylem gündeminin en kritik başlıklarına dikkat çeken Bakan Kurum, sanayiden ulaşıma kadar karbon emisyonunu azaltacak projeleri aktardı.

Bakan Kurum, Londra'da Kral Charles'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı

"KASIM AYINDA ANTALYA'DA BULUŞALIM" DAVETİ

Bakan Kurum, konuşmasının son bölümünde uluslararası topluma güçlü bir çağrıda bulundu. İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine karşı küresel iş birliğinin önemini vurgulayan Kurum, tüm katılımcıları ve dünya liderlerini kasım ayında Antalya'da düzenlenecek olan 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31 Zirvesi) davet etti.

Resepsiyonun ardından Bakan Kurum, ev sahibi İngiltere Kralı 3. Charles ile de bir araya gelerek iklim eylemleri ve çevre projeleri üzerine özel bir görüşme gerçekleştirdi. Temasların ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.

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Son Dakika Murat Kurum Bakan Kurum, Londra'da Kral Charles'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı - Son Dakika

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