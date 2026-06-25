Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela'ya deprem mesajı: Zor günlerinizde yanınızdayız - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela'ya deprem mesajı: Zor günlerinizde yanınızdayız

25.06.2026 11:05
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela'da meydana gelen iki ayrı deprem felaketinin ardından bir taziye ve geçmiş olsun mesajı yayımladı. Hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Erdoğan, Türkiye'nin bu zor günlerde dost Venezuela halkının yanında olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Amerika ülkesi Venezuela'yı vuran ve can kayıplarına yol açan iki şiddetli depremin ardından diplomatik dayanışma çerçevesinde bir geçmiş olsun mesajı paylaştı. Afetin yarattığı acıya ortak olan Erdoğan, Türkiye'nin dostluk mesajını en üst düzeyden iletti.

"DOST VENEZUELA HALKINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı mesajda depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Venezuela halkına başsağlığı dileklerini iletti. Afetin yaralarını sarmaya çalışan ülkeye yönelik destekleyici ifadeler kullanan Erdoğan, mesajında şu sözlere yer verdi:

"Venezuela’da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükûmetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela'ya deprem mesajı: Zor günlerinizde yanınızdayız

TÜRKİYE'DEN DAYANIŞMA VURGUSU

Mesajının devamında Türkiye ile Venezuela arasındaki güçlü bağlara ve uluslararası dayanışmanın önemine dikkat çeken Erdoğan, afet sonrası süreçte Türkiye'nin destekçi rolünün altını çizdi. Zor zamanlarda iki ülke arasındaki dostluğun önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı, "Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız" ifadelerini kullanarak Türkiye'nin her türlü yardıma hazır olduğu mesajını yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela'ya deprem mesajı: Zor günlerinizde yanınızdayız

Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela, Türkiye, Deprem, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela'ya deprem mesajı: Zor günlerinizde yanınızdayız - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela'ya deprem mesajı: Zor günlerinizde yanınızdayız - Son Dakika
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