Organize suç örgütlerine operasyon! 51 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Organize suç örgütlerine operasyon! 51 kişi gözaltına alındı

26.06.2026 08:06
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İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, liderleri yurt dışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bülten bulunan 4 ayrı organize silahlı suç örgütüne yönelik baskınlarda 51 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yağma, tehdit, kasten öldürme, yaralama ve mala zarar verme gibi birçok suça karıştıkları belirtilirken, haklarındaki soruşturma sürüyor.

İstanbul merkezli 11 ilde organize silahlı suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 ayrı suç örgütüne mensup 51 şüpheli gözaltına alındı.

Organize suç örgütlerine operasyon! 51 kişi gözaltına alındı

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında organize suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi.

Organize suç örgütlerine operasyon! 51 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonda Şanlıurfa, Hatay, Kocaeli, Muş, Van, Elazığ, Adana, İzmir, Antalya ve Bingöl'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Organize suç örgütlerine operasyon! 51 kişi gözaltına alındı

4 AYRI SUÇ ÖRGÜTÜ HEDEF ALINDI

Operasyon kapsamında, liderliklerini yurt dışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan kişilerin yönettiği 4 ayrı organize silahlı suç örgütü hedef alındı.

Organize suç örgütlerine operasyon! 51 kişi gözaltına alındı

Şüphelilerin nitelikli yağma, tehdit, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten yaralama ve mala zarar verme gibi birçok suça karıştıkları tespit edildi.

Organize suç örgütlerine operasyon! 51 kişi gözaltına alındı

51 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 51 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında başlatılan adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Operasyon, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Organize suç örgütlerine operasyon! 51 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    topla topla bitmiyor bu ne ya 0 0 Yanıtla
  • Cüneyt ertaç Cüneyt ertaç:
    Suriye sınırı açık zaten oradan girenin çıkanın kim olduğu ne olduğu belli değil 0 0 Yanıtla
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