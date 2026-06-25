TÜİK rakamları paylaştı! İşte Türkiye'de en çok ölümün olduğu ilimiz - Son Dakika
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TÜİK rakamları paylaştı! İşte Türkiye'de en çok ölümün olduğu ilimiz

TÜİK rakamları paylaştı! İşte Türkiye\'de en çok ölümün olduğu ilimiz
25.06.2026 12:32
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TÜİK’in yayımladığı 2025 yılı verilerine göre, Türkiye'de bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 10,8 ile Sinop olurken; genç nüfus oranının yüksek olduğu Şırnak binde 2,3 ile ölüm hızının en düşük gerçekleştiği şehir olarak kayıtlara geçti. Kalp rahatsızlıklarına bağlı can kayıplarında Çanakkale yüzde 47,7 ile ilk sırada yer alırken, kanser kaynaklı ölümlerde ise yüzde 22,4 ile Ağrı zirveye yerleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen 2025 yılı "Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri"ni yayımladı. Verilere göre Türkiye’de ölüm sayısı artarken, en büyük can kaybı nedeni yine kalp ve damar hastalıkları oldu. Kaba ölüm hızında Sinop zirvedeki yerini korurken, bebek ölüm hızında ise umut verici bir düşüş yaşandı.

ÖLÜM SAYISI YILLIK 491 BİNİ AŞTI: ERKEK NÜFUS İLK SIRADA

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 2024 yılında 489 bin 734 olan ölüm sayısı, 2025 yılında küçük bir artışla 491 bin 684’e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin cinsiyet dağılımında erkeklerin oranı dikkat çekti:

  • Erkek ölümleri: %55,1
  • Kadın ölümleri: %44,9

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı ise bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek binde 5,7 olarak kayıtlara geçti.

KABA ÖLÜM HIZINDA SİNOP ZİRVEDE

Türkiye'nin nüfus yapısı ve yaşlılık oranlarına paralel olarak kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, binde 10,8 ile Sinop oldu. Bu şehri sırasıyla binde 10,2 ile Kastamonu, binde 9,6 ile Giresun ve binde 9,5 ile Balıkesir izledi. Buna karşılık, kaba ölüm hızının en düşük ölçüldüğü yer ise binde 2,3 ile Şırnak olarak kayıtlara geçti. Şırnak'ı binde 2,5 ile Hakkari, binde 3,1 ile Van, binde 3,2 ile de Batman ve Şanlıurfa takip etti.

EN BÜYÜK CAN KAYBI NEDENİ: KALP VE DAMAR HASTALIKLARI

2025 yılındaki ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, listenin başında açık ara farkla dolaşım sistemi hastalıkları yer aldı.

  • %34,7 - Dolaşım Sistemi Hastalıkları (Kalp ve damar rahatsızlıkları)

Bu ölümlerin %42,3'ü iskemik kalp hastalıkları, %24,6'sı diğer kalp hastalıkları, %18,2'si ise felç (serebro-vasküler) nedeniyle yaşandı.

  • %16,1 - İyi ve Kötü Huylu Tümörler (Kanser)
  • %15,1 - Solunum Sistemi Hastalıkları

KALP KRİZİNDE ÇANAKKALE, KANSERDE AĞRI İLK SIRADA 

  • Dolaşım sistemi (kalp) kaynaklı ölümlerin en yoğun yaşandığı il %47,7 ile Çanakkale oldu. Çanakkale'yi Balıkesir (%42,8) ve Hatay (%42,2) izledi. Bu oranın en düşük olduğu şehir ise %25,4 ile Kilis oldu. (İstanbul %28,9 ile alt sıralarda yer aldı.)
  • Tümör (kanser) kaynaklı ölümlerde ise %22,4 ile Ağrı ilk sırada yer alırken, onu Van (%19,8) ve Kocaeli (%19,5) takip etti. Kanser kaynaklı ölüm oranının en düşük olduğu il ise %9,7 ile yine Kilis oldu.

KANSERDE EN BÜYÜK DÜŞMAN: AKCİĞER VE SOLUK BORUSU TÜMÖRLERİ

Kanser (tümör) nedeniyle hayatını kaybedenlerin alt ölüm nedenleri incelendiğinde, tütün kullanımı ve hava kirliliği ile doğrudan ilişkili olan solunum yolu kanserleri ilk sırada yer aldı:

  • %28,9: Gırtlak, soluk borusu, bronş ve akciğerin kötü huylu tümörü
  • %8,0: Kolon (bağırsak) kanseri
  • %7,6: Lenfoid ve hematopoetik (kan) kanserleri

BEBEK ÖLÜM HIZINDA UMUT VERİCİ GERİLEME

2025 yılı verilerinin en olumlu gelişmesi bebek ve çocuk ölüm oranlarında görüldü. Sağlık hizmetlerindeki gelişmelerin etkisiyle rakamlar aşağı yönlü seyretti:

  • Bebek ölüm sayısı: 2024'te 8 bin 484 iken, 2025'te 6 bin 988'e düştü.
  • Bebek ölüm hızı: Bin canlı doğum başına binde 9,0'dan binde 7,8'e geriledi.
  • Beş yaş altı ölüm hızı: Doğumdan sonraki ilk 5 yıl içinde ölme olasılığını gösteren bu oran binde 11,1'den binde 9,5 seviyesine düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu, Çanakkale, Türkiye, Şırnak, Güncel, Sinop, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜİK rakamları paylaştı! İşte Türkiye'de en çok ölümün olduğu ilimiz - Son Dakika

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