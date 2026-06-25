Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen 2025 yılı "Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri"ni yayımladı. Verilere göre Türkiye’de ölüm sayısı artarken, en büyük can kaybı nedeni yine kalp ve damar hastalıkları oldu. Kaba ölüm hızında Sinop zirvedeki yerini korurken, bebek ölüm hızında ise umut verici bir düşüş yaşandı.
TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 2024 yılında 489 bin 734 olan ölüm sayısı, 2025 yılında küçük bir artışla 491 bin 684’e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin cinsiyet dağılımında erkeklerin oranı dikkat çekti:
Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı ise bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek binde 5,7 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin nüfus yapısı ve yaşlılık oranlarına paralel olarak kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, binde 10,8 ile Sinop oldu. Bu şehri sırasıyla binde 10,2 ile Kastamonu, binde 9,6 ile Giresun ve binde 9,5 ile Balıkesir izledi. Buna karşılık, kaba ölüm hızının en düşük ölçüldüğü yer ise binde 2,3 ile Şırnak olarak kayıtlara geçti. Şırnak'ı binde 2,5 ile Hakkari, binde 3,1 ile Van, binde 3,2 ile de Batman ve Şanlıurfa takip etti.
2025 yılındaki ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, listenin başında açık ara farkla dolaşım sistemi hastalıkları yer aldı.
Bu ölümlerin %42,3'ü iskemik kalp hastalıkları, %24,6'sı diğer kalp hastalıkları, %18,2'si ise felç (serebro-vasküler) nedeniyle yaşandı.
Kanser (tümör) nedeniyle hayatını kaybedenlerin alt ölüm nedenleri incelendiğinde, tütün kullanımı ve hava kirliliği ile doğrudan ilişkili olan solunum yolu kanserleri ilk sırada yer aldı:
2025 yılı verilerinin en olumlu gelişmesi bebek ve çocuk ölüm oranlarında görüldü. Sağlık hizmetlerindeki gelişmelerin etkisiyle rakamlar aşağı yönlü seyretti:
Son Dakika › Güncel › TÜİK rakamları paylaştı! İşte Türkiye'de en çok ölümün olduğu ilimiz - Son Dakika
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