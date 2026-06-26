Kaan'ın golü sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaan'ın golü sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi

Kaan\'ın golü sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi
26.06.2026 07:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takım'ın ABD'yi 3-2 yendiği maçta Kaan Ayhan'ın 90+8'de attığı gol sonrası yedek kulübesinde yaşanan büyük sevinç tartışma yarattı. Türkiye'nin turnuvaya daha önce veda etmiş olması nedeniyle bazı taraftarlar bu sevince tepki gösterdi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvayı 3 puanla tamamladı. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren gol, 90+8. dakikada Kaan Ayhan'dan geldi.

YEDEK KULÜBESİ BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Kaan Ayhan'ın son dakikada attığı golün ardından A Milli Takım yedek kulübesinde büyük sevinç yaşandı. Futbolcular ve teknik heyetin gol sonrası sahaya doğru koşarak sevinç yaşaması dikkat çekti.

TARAFTARLARDAN TEPKİ GELDİ

Ancak Türkiye'nin Avustralya ve Paraguay mağlubiyetlerinin ardından matematiksel olarak Dünya Kupası'na veda etmiş olması nedeniyle bu sevinç bazı futbolseverlerin tepkisini çekti. Sosyal medyada taraftarlar, "Sanki gruptan çıktık", "Bunlar neye seviniyor" şeklinde eleştirel yorumlar yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri, A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Milli Takım, Kaan Ayhan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Kaan'ın golü sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı Tekirdağ'da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı
Montella’dan istifa sorusuna yanıt Montella'dan istifa sorusuna yanıt
Yenilmezlik serileri 40 maç oldu Fas, Haiti’yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi Yenilmezlik serileri 40 maç oldu! Fas, Haiti'yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi
12. Yargı Paketi komisyondan geçti IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi 12. Yargı Paketi komisyondan geçti! IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi
Neymar 981 gün sonra geri döndü Brezilya 3 golle lider Neymar 981 gün sonra geri döndü! Brezilya 3 golle lider
Japonya’da 6,9 büyüklüğünde deprem Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem

07:22
Venezuela’daki depremde ölü sayısı 235’e yükseldi, Üşümezsoy’dan çarpıcı Türkiye örneği geldi
Venezuela'daki depremde ölü sayısı 235'e yükseldi, Üşümezsoy'dan çarpıcı Türkiye örneği geldi
07:02
A Milli Takımımız Dünya Kupası’na galibiyetle veda etti
A Milli Takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti
07:00
Arda Güler’den Montella’ya anlamlı destek Golü attı, soluğu yanında aldı
Arda Güler'den Montella'ya anlamlı destek! Golü attı, soluğu yanında aldı
06:44
Sıcaktan bunalan halk vantilatör kapmak için mağazada birbirini ezdi
Sıcaktan bunalan halk vantilatör kapmak için mağazada birbirini ezdi
06:06
Trump’tan Türkiye’ye jet motoru satışı kararı ABD Kongresi’ne resmen bildirdi
Trump'tan Türkiye'ye jet motoru satışı kararı! ABD Kongresi'ne resmen bildirdi
05:55
Milyonlar merak ediyordu İşte A Milli Takımımızın attığı gol sonrası çalan şarkı
Milyonlar merak ediyordu! İşte A Milli Takımımızın attığı gol sonrası çalan şarkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 07:47:41. #7.12#
SON DAKİKA: Kaan'ın golü sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.