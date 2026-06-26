Arda Güler\'e dünya hayran kaldı! Maç sırasında peş peşe övgü dolu paylaşımlar geldi

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvayı galibiyetle noktaladı. Karşılaşmada ay-yıldızlıların turnuvadaki ilk golünü atan Arda Güler ise performansıyla dünya futbolseverlerinden tam not aldı.

DÜNYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Maç sırasında farklı ülkelerden çok sayıda futbolsever, X platformunda Arda Güler için övgü dolu paylaşımlarda bulundu. İngilizce, Portekizce ve İspanyolca yapılan yorumlarda genç yıldızın performansı öne çıkarıldı.

"NE OYUNCU AMA..."

Arda Güler için yapılan paylaşımlarda, "Ne oyuncu ama...", "Bugün Messi seviyesinde oynuyor", "Sahada adeta defile yapıyor", "Arda Güler gerçekten harika bir maç çıkarıyor", "Sahadaki herkesten farklı seviyede" ve "Ne kadar iyi, ne harika bir oyuncu" gibi ifadeler kullanıldı. Genç futbolcu için yapılan yorumlar kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

PERFORMANSIYLA ALKIŞ TOPLADI

ABD karşısında hem attığı gol hem de oyun içindeki etkili performansıyla öne çıkan Arda Güler, maçın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.