Arda Güler'e dünya hayran kaldı! Maç sırasında peş peşe övgü dolu paylaşımlar geldi - Son Dakika
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Arda Güler'e dünya hayran kaldı! Maç sırasında peş peşe övgü dolu paylaşımlar geldi

Arda Güler\'e dünya hayran kaldı! Maç sırasında peş peşe övgü dolu paylaşımlar geldi
26.06.2026 08:28
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ABD maçında A Milli Takım'ın turnuvadaki ilk golünü atan Arda Güler, performansıyla dünya futbolseverlerini kendine hayran bıraktı. X platformunda farklı dillerde yapılan paylaşımlarda genç yıldız için "Bugün Messi seviyesinde oynuyor", "Ne oyuncu ama" ve "Sahadaki herkesten farklı" gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvayı galibiyetle noktaladı. Karşılaşmada ay-yıldızlıların turnuvadaki ilk golünü atan Arda Güler ise performansıyla dünya futbolseverlerinden tam not aldı.

Arda Güler'e dünya hayran kaldı! Maç sırasında peş peşe övgü dolu paylaşımlar geldi

DÜNYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Maç sırasında farklı ülkelerden çok sayıda futbolsever, X platformunda Arda Güler için övgü dolu paylaşımlarda bulundu. İngilizce, Portekizce ve İspanyolca yapılan yorumlarda genç yıldızın performansı öne çıkarıldı.

Arda Güler'e dünya hayran kaldı! Maç sırasında peş peşe övgü dolu paylaşımlar geldi

"NE OYUNCU AMA..."

Arda Güler için yapılan paylaşımlarda, "Ne oyuncu ama...", "Bugün Messi seviyesinde oynuyor", "Sahada adeta defile yapıyor", "Arda Güler gerçekten harika bir maç çıkarıyor", "Sahadaki herkesten farklı seviyede" ve "Ne kadar iyi, ne harika bir oyuncu" gibi ifadeler kullanıldı. Genç futbolcu için yapılan yorumlar kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

Arda Güler'e dünya hayran kaldı! Maç sırasında peş peşe övgü dolu paylaşımlar geldi

PERFORMANSIYLA ALKIŞ TOPLADI

ABD karşısında hem attığı gol hem de oyun içindeki etkili performansıyla öne çıkan Arda Güler, maçın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Arda Güler'e dünya hayran kaldı! Maç sırasında peş peşe övgü dolu paylaşımlar geldi
Arda Güler'e dünya hayran kaldı! Maç sırasında peş peşe övgü dolu paylaşımlar geldi

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Son Dakika Dünya Kupası Arda Güler'e dünya hayran kaldı! Maç sırasında peş peşe övgü dolu paylaşımlar geldi - Son Dakika

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