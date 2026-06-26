34 ilde suç örgütlerine operasyon! 841 şüpheli yakalandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında ülke genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda toplam 841 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

81 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

18 Haziran'daki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ortaya konulan irade doğrultusunda, "Organize Suç Örgütleri ile Mücadele" konulu genelgenin 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini hatırlatan Gürlek, bu kapsamda ülke genelinde eş zamanlı operasyonların başlatıldığını ifade etti.

48 OPERASYONDA 841 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM

Açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda emniyet ve jandarma ekiplerince bu sabah gerçekleştirilen 48 ayrı operasyonda toplam 841 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Bu kapsamda, 31 Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda 24 ilde, Türk Ceza Kanunu'nun 220'nci maddesi kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçuna yönelik düzenlenen 35 operasyonda 711 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi.

Örgütlü suç kapsamında olmamakla birlikte benzer nitelikteki suçlara yönelik ise 10 Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda 10 ilde düzenlenen 13 operasyonda 130 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

"MÜCADELEMİZ TAVİZSİZ SÜRECEK"

Bakan Gürlek, operasyonların devletin organize suç örgütleriyle mücadeledeki kararlılığını ortaya koyduğunu belirterek, şehirlerin huzurunu bozmaya, gençleri suça sürüklemeye ve esnafı tehdit eden hiçbir yapıya izin vermeyeceklerini vurguladı.

Suç örgütlerinin yöneticilerinden finans ağlarına, tetikçilerinden dijital propaganda kanallarına kadar tüm unsurlarıyla hedef alınacağını belirten Gürlek, operasyonlarda görev alan Cumhuriyet Başsavcılıklarına, savcılara, emniyet ve jandarma personeline teşekkür etti.