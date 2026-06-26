A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında ABD'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada Oğuz Aydın performansıyla alkış topladı. Sahadaki mücadeleci oyunuyla dikkat çeken milli futbolcu, birçok istatistikte maçın zirvesinde yer aldı.
Oğuz Aydın, mücadelede 8 kez sahipsiz top kazanarak bu alanda maçın en iyisi oldu. Milli oyuncu ayrıca 12 ikili mücadelenin 8'ini kazanırken, 6 top kapmayla da savunmada önemli bir katkı verdi.
Hem hücum hem de savunmada etkili bir performans ortaya koyan Oğuz Aydın, istatistikleriyle karşılaşmanın öne çıkan isimleri arasında yer aldı.
Son Dakika › Dünya Kupası › Alkışlar milli yıldıza! ABD'nin resmen içinden geçti - Son Dakika
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