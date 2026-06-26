Ali Koç, Milli Takım'ı yalnız bırakmadı

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ABD ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip eden isimlerden biri de Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç oldu. Mücadeleyi dikkatle takip eden Koç, yayıncı kuruluşun kameralarına da yansıdı.

HARARETLİ ŞEKİLDE BİR ŞEYLER ANLATTI

Karşılaşma sırasında ekrana gelen görüntülerde Ali Koç'un yanında bulunan kişilerle hararetli şekilde sohbet ettiği görüldü. Koç'un zaman zaman el hareketleri yaparak maçla ilgili değerlendirmelerde bulunduğu anlar dikkat çekti.

KAMERALARA YANSIDI

Tribündeki görüntüleri sosyal medyada da ilgi gören Ali Koç'un ne anlattığı bilinmezken, o anlar futbolseverler tarafından çok sayıda yorum aldı.