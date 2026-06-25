Banka Veznesinde Kedi Şoku

BOLU'da, Zeki Yeşildal'ın (65) bir banka veznesinde işlem yaparken üzerine asma tavandaki kedi düştü. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, Yeşildal, "Kalpten gidiyorduk neredeyse. Sonra da kahkahayı bastık" dedi.

Kentte yaşayan Zeki Yeşildal, geçen günlerde banka işlemleri için bir bankaya gitti. Sırası geldikten sonra veznede işlem yapıldığı sırada asma tavandaki havalandırma boşluğundan üzerine kedi düştü. Olay nedeniyle panik yaşanırken, daha sonra kedi uzaklaştı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Zeki Yeşildal, "Bankada işimiz vardı. Gişede işlemi yaptırırken, tavandan sesler geldi. Deprem oluyor sandık, sağa sola kaçışanlar oldu. Millete gökten para düşer bizim nasibimize kedi düştü. Tavana havalandırmadan girmiş galiba, tepemize indi. Kalpten gidiyorduk neredeyse. Daha sonra da kahkahayı bastık. Böyle komik bir olay yaşadık" dedi.