Kanye West'in dünyası Kazakistan'da söndü - Son Dakika
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Kanye West'in dünyası Kazakistan'da söndü

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Dünyaca ünlü rapçi Kanye West'in Kazakistan'da vereceği konser öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sanatçının ikonik dünya sahnesi, bölgede etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle söndü.

Kanye West'in Kazakistan'daki konseri için hazırlanan ve sanatçının gösterilerinin dikkat çeken unsurlarından biri olan ikonik dünya sahnesi, olumsuz hava koşullarından etkilendi. Konser öncesinde kötü hava koşullarının etkisini artırması üzerine dünya sahnesi söndü.

Kanye West'in dünyası Kazakistan'da söndü

İKONİK SAHNE SÖNDÜ

Kanye West'in konserlerinde görsel şovun önemli parçalarından biri olan dev dünya sahnesinin kötü hava koşulları nedeniyle sönmesi dikkat çekti.

Kanye West'in dünyası Kazakistan'da söndü

Kazakistan, Kanye West, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kanye West'in dünyası Kazakistan'da söndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kanye West'in dünyası Kazakistan'da söndü - Son Dakika
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