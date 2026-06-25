Yol verme kavgası: 'Boksörüm' diyerek tehdit etti, boksör çıkmadı - Son Dakika
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Yol verme kavgası: 'Boksörüm' diyerek tehdit etti, boksör çıkmadı

25.06.2026 10:25  Güncelleme: 10:26
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Beyoğlu'nda motosikletli F.Ş., yol verme tartışmasında 'Boksörüm, çeneni kırarım' diyerek sürücüyü tehdit etti. Yakalanan şüphelinin boksör olmadığı ve 7 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı; adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi'nde 21 Haziran Pazar günü saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, A.A. (27) aracını yol kenarına çekerek beklediği sırada motosikletle sokağa gelen 2 kişiyle yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. 

Yol verme kavgası: 'Boksörüm' diyerek tehdit etti, boksör çıkmadı

"BOKSÖRÜM, ÇENENİ KIRARIM" DİYE TEHDİT ETTİ

Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Bu sırada motosikletlilerden F.Ş., A.A.'ya küfür ve tehditlerde bulundu. F.Ş.'nin, "Boksörüm, çeneni kırarım, polis çağırsana, seni çok kötü yaparım" sözleriyle sürücüyü tehdit ettiği öğrenildi. Çevrede bulunan kişilerin araya girmesine rağmen F.Ş. sürücünün üzerine yürümeye çalıştı. Olay anı araç kamerası tarafından kaydedildi.

Yol verme kavgası: 'Boksörüm' diyerek tehdit etti, boksör çıkmadı

BOKSÖR OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldiğini belirledi. Yapılan incelemelerde tehditlerde bulunup küfür eden kişinin F.Ş. (28) olduğu tespit edildi. F.Ş., polis ekipleri tarafından yakalandı. Kırıldığı için kolu alçıda olan şüphelinin boksör olmadığı da ortaya çıktı.

Yol verme kavgası: 'Boksörüm' diyerek tehdit etti, boksör çıkmadı

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Yaşananlar araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kolu alçıda olan motosikletli F.Ş.'nin sürücüye küfür ve tehditlerde bulunduğu, zaman zaman üzerine yürüdüğü ve çevrede bulunan kişilerin tarafları ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından mahkemeye sevk edilen F.Ş., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin poliste daha önceden 7 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yol verme kavgası: 'Boksörüm' diyerek tehdit etti, boksör çıkmadı - Son Dakika

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