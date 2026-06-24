Düzce\'de korkutan deprem

Marmara Bölgesi bugün hareketli saatler yaşadı. Merkez üssü Sakarya'nın Hendek ilçesi olan hafif şiddetli bir deprem meydana geldi. Kayıtlara 3.1 büyüklüğünde geçen sarsıntı, şiddeti düşük olmasına rağmen bölge halkında kısa süreli endişe yarattı.

Deprem saat 08.46'da meydana gelirken sarsıntı 11,32 kilometre derinlikte gerçekleşti.

TELEFONLARA GELEN BİLDİRİM TEDİRGİN ETTİ

Birçok akıllı telefonda bulunan "Deprem Erken Uyarı Sistemi" üzerinden bölgedeki vatandaşların cihazlarına 4,3 olarak gönderilen sesli bildirimler tedirginliğe yol açtı.

İSTANBUL'UN BAZI İLÇELERİNDE DE HİSSEDİLDİ

Meydana gelen 3.1 büyüklüğündeki deprem, Sakarya, Düzce ve Kocaeli'nin yanı sıra megakent İstanbul'un özellikle fay hattına daha yakın olan bazı ilçelerinden de hafif şekilde hissedildi.