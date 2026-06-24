Cimriliğin sınırı mahkemelik oldu! Eşine "çay demleme" demenin bedeli ağır olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cimriliğin sınırı mahkemelik oldu! Eşine "çay demleme" demenin bedeli ağır olabilir

Cimriliğin sınırı mahkemelik oldu! Eşine "çay demleme" demenin bedeli ağır olabilir
24.06.2026 09:12  Güncelleme: 09:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eşine sürekli "Banyonun ışığını çok yaktın", "Sifonu niye çektin?", "Çay demleme" diyerek baskı uygulayan ve temel ihtiyaçları kısıtlayan kişilerin davranışları, Yargıtay içtihatlarında boşanma ve maddi tazminat sebebi olarak gösterildi.

Eşine sürekli, 'banyonun ışığını çok yaktın, sifonu niye çektin, çay demleme' diyen aşırı tutumlu davranan eşine kara haber Yargıtay'dan geldi. Yüksek mahkemeye göre; 'elektrik faturası artacak' diye eşi karanlıkta oturmaya zorlamak, ısınma kısıtlamasına gitmek, yiyecek israfı bahanesiyle evdeki temel gıdayı kısıtlamak boşanma ve maddi tazminat sebebi olarak gösterildi.

"BENİ SÜREKLİ 'SİFONU ÇEKTİN' GİBİ SEBEPLE EVDEN KOVUYOR"

Kocasının cimriliğinden dolayı sıkıntı yaşadığını öne süren K.L. isimli genç kadın Aile Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Kocasının aşırı cimri davrandığını, eve kimsenin gelip gitmesini istemediğini, müşterek evin yaşanabilir şartlara sahip olmadığını iddia etti. 

Evin temel ihtiyaçlarının bile yeterince karşılanmadığını belirten K.L. "Beni sürekli, 'banyonun ışığını çok yaktın, sifonu çektin' gibi sebeplerle hakaret edip evden kovuyor. Bir adet patates dahi kalsa eve gıda malzemesi, deterjan almıyor. Çay demlememi bile yasakladı. Kişisel temizliğine de dikkat etmiyordu. Devamlı olarak beni aldatabileceği vurgusunu yapıyordu. Evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanmamıza ve aylık bin 500 TL yoksulluk nafakasına, faizi ile 30 bin TL maddi, 50 bin TL manevi tazminata karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Bursalılar kararı farklı farklı görüşlerle değerlendirirken, Yargıtay'ın kararının bundan sonraki kararlarda emsal teşkil edeceği hatırlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yargıtay, Yaşam, Yerel, Çay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cimriliğin sınırı mahkemelik oldu! Eşine 'çay demleme' demenin bedeli ağır olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Kara Mehmet Kara:
    Hayati bilerek cekilmez hale getirmis 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KVKK’dan belediyelere canlı yayın yasağı Uymayanlara ceza verilecek KVKK'dan belediyelere canlı yayın yasağı! Uymayanlara ceza verilecek
Dev operasyondan detaylar İşte kayyum atanan 10 akaryakıt şirketi Dev operasyondan detaylar! İşte kayyum atanan 10 akaryakıt şirketi
Esra Erol’un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu Esra Erol'un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu
Erdoğan’ın masasındaki son anket Mustafa Şen AK Parti’nin oy oranını açıkladı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı
İbrahim Tatlıses’in gelininin mayolu pozlarına yorum yağdı İbrahim Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağdı
Van’da askeri araca çarpma: 1 şehit, 5 yaralı Van'da askeri araca çarpma: 1 şehit, 5 yaralı

09:30
Yargıtay’dan milyonlara müjde Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
Yargıtay'dan milyonlara müjde! Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
08:45
Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin yıllar sonra kameraya yakalandı
Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin yıllar sonra kameraya yakalandı
08:36
Trump’tan Senato’nun İran kararına sert tepki: Düşmana yardım ettiler
Trump'tan Senato'nun İran kararına sert tepki: Düşmana yardım ettiler
08:14
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon 19 kişi gözaltına alındı
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı
08:09
Galatasaray’ın yıldızı Dünya Kupası’nda son 32 biletini aldı
Galatasaray'ın yıldızı Dünya Kupası'nda son 32 biletini aldı
07:35
Altın fiyatlarında deprem Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi
Altın fiyatlarında deprem! Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 09:46:29. #.0.4#
SON DAKİKA: Cimriliğin sınırı mahkemelik oldu! Eşine "çay demleme" demenin bedeli ağır olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.