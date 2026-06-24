Türkiye'nin çeyrek asırlık devi iflas etti! Sektörde büyük yankı uyandırdı - Son Dakika
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Türkiye'nin çeyrek asırlık devi iflas etti! Sektörde büyük yankı uyandırdı

Türkiye\'nin çeyrek asırlık devi iflas etti! Sektörde büyük yankı uyandırdı
24.06.2026 11:57
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İstanbul'da 1998 yılından bu yana faaliyet gösteren Malatya Atılım Nakliyat Anbarı ve Dağıtım Ticaret Limited Şirketi hakkında mahkeme iflas kararı verdi. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla şirketin tasfiye süreci başlarken, yaklaşık 28 yıllık firmanın yönetimi ve mal varlığı iflas masasına devredildi.

İstanbul'da uzun yıllardır lojistik ve taşımacılık alanında faaliyet gösteren Malatya Atılım Nakliyat Anbarı ve Dağıtım Ticaret Limited Şirketi için mahkeme iflas kararı verdi. Yaklaşık 28 yıllık şirketin tasfiye süreci resmen başladı.

MAHKEMEDEN NİHAİ KARAR ÇIKTI

Ekonomik zorluklar nedeniyle mali sıkıntılar yaşayan Malatya Atılım Nakliyat Anbarı ve Dağıtım Ticaret Limited Şirketi hakkında yürütülen dava sonuçlandı. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin faaliyetlerini sürdüremeyeceğine hükmederek iflas kararı verdi.

1998 yılında kurulan şirket, İstanbul'da özellikle Zeytinburnu Nakliyeciler Sitesi ve Büyükçekmece'deki faaliyetleriyle sektörde önemli firmalar arasında yer alıyordu.

İFLAS KARARI RESMEN AÇIKLANDI

Mahkeme kararına göre şirketin iflasına 18 Haziran 2026 tarihinde saat 10.51 itibarıyla karar verildi. Kararın ardından şirketin yönetimi ve mal varlığı üzerindeki tasarruf yetkisi iflas masasına geçti. Bakırköy 1. İcra Dairesi tarafından yayımlanan resmi ilanda, tasfiye işlemlerinin "2026/33 İflas" numaralı dosya üzerinden yürütüleceği belirtildi.

SEKTÖRDE YANKI UYANDIRDI

İcra ve İflas Kanunu'nun 166. maddesi kapsamında kamuoyuna duyurulan karar, lojistik ve taşımacılık sektöründe dikkat çekti. Yaklaşık 28 yıldır faaliyet gösteren şirketin iflası, sektörde yaşanan ekonomik zorlukları bir kez daha gündeme taşıdı.

İstanbul, Malatya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin çeyrek asırlık devi iflas etti! Sektörde büyük yankı uyandırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Avrupa bizi kiskaniyor 0 0 Yanıtla
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