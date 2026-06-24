Türkiye'yi gezip çatılara çıkıyor! "İntiharkolik" yine sahnede - Son Dakika
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Türkiye'yi gezip çatılara çıkıyor! "İntiharkolik" yine sahnede

24.06.2026 11:11  Güncelleme: 11:15
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan ve kamuoyunda "intiharkolik" olarak bilinen Hasan İ., ekiplerin uzun uğraşları sonucu ikna edildi.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde yüksek binalara ve köprülere çıkarak gerçekleştirdiği sahte intihar girişimleriyle adından söz ettiren ve kamuoyunda "intiharkolik" lakabıyla tanınan Hasan İ.'nin son adresi Hakkari oldu.

5 KATLI BİNANIN ÇATISINDA KORKU DOLU ANLAR

Yüksekova ilçesi Güngör Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısında bir kişinin olduğunu gören çevredekiler durumu polise, itfaiyeye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de binanın önünde hava yastığı açtı. Maddi sıkıntıları ve işsizlik gerekçesiyle intihar etmek istediğini belirterek yetkililerle görüşmek isteyen Hasan İ., ekiplerin uzun süren ikna çalışmalarının ardından çatıdan indirildi. Sağlık kontrolü için Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Türkiye'yi gezip çatılara çıkıyor!

TÜRKİYE GENELİNDE 241'İNCİ İNTİHAR GİRİŞİMİ

Hasan İ.'nin daha önce Türkiye'nin birçok ilinde benzer gerekçelerle intihar girişiminde bulunduğu ve adli kayıtlara geçen çok sayıda vakasının olduğu belirlendi. Son olarak Aydın'ın Efeler ilçesinde 240'ıncı intihar girişiminde bulunan Hasan İ.'nin, Yüksekova'daki eylemiyle bu sayının 241'e ulaştığı öğrenildi.

Türkiye'yi gezip çatılara çıkıyor!
Türkiye'yi gezip çatılara çıkıyor!
Türkiye'yi gezip çatılara çıkıyor!
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yüksekova, 3. Sayfa, Güvenlik, Hakkari, İtfaiye, Türkiye, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Türkiye'yi gezip çatılara çıkıyor! 'İntiharkolik' yine sahnede - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'yi gezip çatılara çıkıyor! "İntiharkolik" yine sahnede - Son Dakika
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