46 yaşındaki Eda Taşpınar\'ın bikini kombini olay oldu

Türkiye'de yaz mevsimi, güneş ve bronz ten denildiğinde akla gelen ilk isim olan Eda Taşpınar, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemini belirlemeye devam ediyor. Cemiyet hayatının tanınan yüzü olmaktan çıkıp adını adeta kendi markasına dönüştüren ünlü isim, kendine has yaşam tarzı ve cesur seçimleriyle yine adından söz ettirmeyi başardı.

"BİKİNİ İZİ SEVMEM" DEMİŞTİ, ŞİMDİ DE BİKİNİYLE KOŞUYA ÇIKTI

Yaz aylarının değişmez figürü Taşpınar, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı tangalı pozlarına "Bikini izi sevmem" notunu düşerek günlerce konuşulmuştu. Cesur tarzından ödün vermeyen sosyetik güzelin son hamlesi ise sabah sporu rutininden geldi. Ancak bu kez gündem olan şey Taşpınar'ın spora olan tutkusu değil, tercih ettiği sıra dışı "koşu kombini" oldu.

BİKİNİ, BEYAZ ÇORAP VE SPOR AYAKKABI ÜÇLEMESİ

Sabah sporuna çıkarken alışılagelmiş tayt ve sporcu atleti klişelerini bir kenara iten Eda Taşpınar, yine kendi kurallarını yazdı. Renkli ve iddialı bir bikini giyen ünlü isim; bu görünümünü beyaz spor çoraplar, spor ayakkabılar ve güneş gözlüğü ile tamamladı. Plaj modası ile koşu parkurunu tek bir karede buluşturan bu ilginç tarz, sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı ve anında günün en çok konuşulan magazin olaylarından biri haline geldi.

46 YAŞINDA YILLARA MEYDAN OKUYAN FİZİK

Taşpınar'ın paylaşımında dikkat çeken tek detay iddialı kombini değildi. Düzenli beslenme ve zorlu spor antrenmanlarını yaşam biçimi haline getiren 46 yaşındaki ünlü isim, fit bedeniyle adeta genç kızlara taş çıkarttı.

Karın kasları ve formda bacaklarıyla yıllara meydan okuyan Taşpınar'ın karesinin altına takipçilerinden övgü dolu yorumlar yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, "46 yaşında olduğuna inanmak zor", "Yıllardır aynı formunu koruyor" ve "Kim ne derse desin çizgisini hiç bozmuyor" şeklinde yorumlarda bulundu.