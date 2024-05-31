Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 68 yaşında avukat oldu - Son Dakika
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Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 68 yaşında avukat oldu

Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 68 yaşında avukat oldu

Gezi olayları sırasında İstanbul Valisi olan ve FETÖ'den 20 ay cezaevinde kaldıktan sonra beraat eden Hüseyin Avni Mutlu, Gezi Parkı olaylarının 11. yıldönümünde avukat oldu. 68 yaşında aldığı avukatlık ruhsatının fotoğrafını paylaşan Mutlu, "28 yaşında gibi inançlı, azimli ve heyecanlı, sağlıklıyız hamdolsun. Müvekkillere adalet için hizmet edeceğiz" dedi.

31.05.2024 22:20
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27 Mayıs 2013'te başlayan Gezi olayları sırasında İstanbul Valisi olarak görev yapan Hüseyin Avni Mutlu, Gezi olaylarının 11. yılında 68 yaşında avukat oldu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

FETÖ'den 20 ay cezaevinde kaldıktan sonra beraat eden Mutlu, aldığı avukatlık ruhsatının fotoğrafını sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaştı.

Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 68 yaşında avukat oldu

"SİLİVRİ'DE 20 AYLIK HAKSIZ TUTUKLULUKLAR"

Konuyla ilgili açıklama da yapan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu şu ifadeleri kullandı; "Bugün Avukatlık yeminimizi yaptık ve ruhsatımızı aldık. Uzun yıllar Kaymakamlık, Valilikler sonrası Silivri'de 20 aylık haksız tutukluluklar. Yargıtay'da tamamı lehimize beraat ile sonuçlanan bir sürü örgüt iftiraları, yalan ve haksızlıklar. Bundan sonrası da Avukatlık ile Adalet için devam edecek bir ömür.

"SADECE YÜCE ALLAH'A KULLUK EDİYOR VE O'NDA YARDIM BEKLİYORUZ"

Her şey için Allah'a hamd olsun. Nihayette hesapların adil ve seri görüleceği ahirete yolculuk. Herkes hazır mı, biz çoktan hazırız. Biz şimdi 68 yaşında da olsak, 28 yaşında gibi inançlı, azimli ve heyecanlı, sağlıklıyız hamdolsun. Müvekkillere adalet için hizmet edeceğiz. Lakin gerçek Vekil dünyada da, ahirette de Yüce Allah. Sadece O'na kulluk ediyor ve sadece O'ndan yardım bekliyoruz. Elhamdülillah..."

Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 68 yaşında avukat oldu

Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 68 yaşında avukat oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • ferhat eser: hüseyin iyi adamdır 4 4 Yanıtla
  • Murat Çevre: Toprak yakın olunca ... 3 3 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir: Hangi hukuk fakültesini hangi tarihlerde bitirmiş.. 3 2 Yanıtla

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