"Sadece Kürtçe hizmet olacak" diyen kafe sahibine ev hapsi

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Kafesinde sadece Kürtçe hizmet vereceğini söylediği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Terör örgütü propagandası", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Nefret suçu" suçlamasıyla gözaltına alınan Ramazan Ş.'ye yurt dışı çıkış yasağı getirilip ev hapsi cezası verildi.

KÜRTÇE HİZMET İDDİASI SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Diyarbakır Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan Sanat Sokağı içerisindeki bir kafede işletmeci Ramazan Ş.'nin sadece Kürtçe hizmet vereceğini açıkladığı iddiasıyla sosyal medyadan yapılan ihbarların ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

Ramazan Ş., 'Terör örgütü propagandası yapmak', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'Nefret suçu' suçlamasıyla 29 Mayıs'ta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından gözaltına alınıp, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Ş.'ye, çıkarıldığı mahkemece yurt dışı yasağı getirilip, ev hapsi cezası verildi.