MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan'a yumruklu saldırı - Son Dakika
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Yaşam

MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan'a yumruklu saldırı

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Geçtiğimiz yıl sosyal medya fenomeni Savaş Cebeci'yle boş bir arazide kavga eden MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan, katıldığı bir etkinlikte 2018 MMA Türkiye Şampiyonu Batuhan Çarbuğa tarafından saldırıya uğradı. Arkadan yaklaştığı Kazgan'a defalarca yumruk atan Çarbuğa'nın saldırısı saniye saniye kameraya yansıdı.

01.06.2024 00:48
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Profesyonel MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan, katıldığı bir etkinlikte saldırıya uğradı. Kazgan'a arkadan yaklaşan 2018 MMA Türkiye Şampiyonu Batuhan Çarbuğa, Kazgan'ı defalarca yumrukladı.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında sosyal medyada fenomeni ve fitness sporcusu Savaş Cebeci ile İstanbul'un Tuzla ilçesinde boş bir arazide kavga eden ve Cebeci'yi kanlar içinde bırakan Kaan Kazgan bir boks maçında saldırıya uğradı.

MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan'a yumruklu saldırı
Kaan Kazgan

KAAN KAZGAN'A DEFALARCA YUMRUK ATTI

Boks maçını izlemek salonda bulunan ve oturan Kazgan'a, 2018 MMA Türkiye Şampiyonu Batuhan Çarbuğa saldırdı. Arkadan yaklana Çarbuğa, Kazgan'a defalarca yumruk attı.

Salonda bulunan görevliler duruma müdahale ederek Çarbuğa'yı uzaklaştırdı. Çarbuğa'nın, kendisini ayıran şahıslara da saldırdığı kameraya yansıdı.

MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan\'a yumruklu saldırı
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Yaşam

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Son Dakika Yaşam MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan'a yumruklu saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emre Turanlı: arkadan vuran adam değildir... 10 3 Yanıtla
    Haluk Acar: kağan hak etmiyor değil ?? 4 0
  • Taner Barker: Beklenen birşey ağzını burnunu dümdüz edecekler daha durun siz . Çok havalandı çünkü .. 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan'a yumruklu saldırı - Son Dakika
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