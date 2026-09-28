Zeynep Mestan'ın Vlahovic sözleri bomba: Onu transfer ederdim - Son Dakika
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Zeynep Mestan'ın Vlahovic sözleri bomba: Onu transfer ederdim

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Turgutluspor Teknik Direktörü Zeynep Mestan, Beyaz'la Joker programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Takımına bir futbolcu transfer etme şansı verilmesi halinde Dusan Vlahovic'i tercih edeceğini söyleyen Mestan, Beşiktaş için de “Çok iyi bir takım” ifadelerini kullandı.

Turgutluspor Teknik Direktörü Zeynep Mestan, Beyaz'la Joker programına konuk oldu. Futbola ilişkin soruları yanıtlayan genç teknik direktör, transfer konusunda kendisine yöneltilen soruya verdiği yanıtla dikkat çekti.

VLAHOVIC'İ İSTEDİ

Turgutluspor'a istediği bir futbolcuyu transfer etme şansı verilmesi üzerine Mestan, tercihini dünyaca ünlü Sırp golcü Dusan Vlahovic'ten yana kullandı. Mestan, “Turgutluspor'a birini transfer etme şansım olsa o isim Dusan Vlahovic olurdu” ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Programda Beşiktaş hakkında da konuşan Mestan, siyah-beyazlı ekip için, “Yaşı genç, büyük bir transfer. Beşiktaş çok iyi bir takım” değerlendirmesinde bulundu.

Zeynep Mestan'ın Vlahovic sözleri bomba: Onu transfer ederdim
Zeynep Mestan'ın Vlahovic sözleri bomba: Onu transfer ederdim
Zeynep Mestan'ın Vlahovic sözleri bomba: Onu transfer ederdim
Zeynep Mestan'ın Vlahovic sözleri bomba: Onu transfer ederdim
Dusan VlahovicTurgutlusporBeşiktaşJokerSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Zafer Yuva Zafer Yuva:
    Bire bir antrenman yapardınız sayın hocam.. 0 0 Yanıtla
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