EGM, polislerin iş bırakacağı iddialarını yalanladı

Polisler iş bırakacak iddiasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü sessizliğini bozdu. Kurum, 28 Eylül'deki iş bırakma kararının polisleri kapsamadığını net ifadelerle duyurdu.

EGM'DEN "POLİSLER İŞ BIRAKACAK" İDDİASINA YANIT

Bazı hesaplar ve internet sitelerinde, 28 Eylül 2026 tarihinde polislerin iş bırakacağı yönünde iddialar yer aldı. Söz konusu iddiaların kısa sürede yayılması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. EGM, iş bırakma kararının kimleri kapsadığına açıklık getirerek polislerin bu eylemin parçası olmadığına dikkat çekti. Kurum, kamuoyunda oluşan yanlış anlaşılmanın giderilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Emniyet Genel Müdürlüğü, açıklamasında 28 Eylül'deki iş bırakma kararını alan sendikanın üyelerinin polislerden oluşmadığının altını çizdi. EGM'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "28 Eylül 2026 tarihinde iş bırakma kararı alan sendikanın üyeleri sivil personelden oluşmakta olup, polislerimizin iş bırakacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." Böylece emniyet teşkilatında görev yapan polislerin 28 Eylül'de toplu şekilde iş bırakacağı yönündeki iddialar kurum tarafından açık biçimde yalanlandı.