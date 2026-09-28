EGM, polislerin iş bırakacağı iddialarını yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

EGM, polislerin iş bırakacağı iddialarını yalanladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
EGM, polislerin iş bırakacağı iddialarını yalanladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emniyet Genel Müdürlüğü, 28 Eylül 2026 tarihinde polislerin iş bırakacağı yönünde ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yaptı. EGM, iş bırakma kararı alan sendikanın üyelerinin sivil personelden oluştuğunu belirterek emniyet mensuplarının eyleme katılacağı yönündeki bilgilerin doğru olmadığını açıkladı.

Polisler iş bırakacak iddiasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü sessizliğini bozdu. Kurum, 28 Eylül'deki iş bırakma kararının polisleri kapsamadığını net ifadelerle duyurdu.

EGM'DEN "POLİSLER İŞ BIRAKACAK" İDDİASINA YANIT

Bazı hesaplar ve internet sitelerinde, 28 Eylül 2026 tarihinde polislerin iş bırakacağı yönünde iddialar yer aldı. Söz konusu iddiaların kısa sürede yayılması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. EGM, iş bırakma kararının kimleri kapsadığına açıklık getirerek polislerin bu eylemin parçası olmadığına dikkat çekti. Kurum, kamuoyunda oluşan yanlış anlaşılmanın giderilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

EGM, polislerin iş bırakacağı iddialarını yalanladı

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Emniyet Genel Müdürlüğü, açıklamasında 28 Eylül'deki iş bırakma kararını alan sendikanın üyelerinin polislerden oluşmadığının altını çizdi. EGM'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "28 Eylül 2026 tarihinde iş bırakma kararı alan sendikanın üyeleri sivil personelden oluşmakta olup, polislerimizin iş bırakacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." Böylece emniyet teşkilatında görev yapan polislerin 28 Eylül'de toplu şekilde iş bırakacağı yönündeki iddialar kurum tarafından açık biçimde yalanlandı.

EGM, polislerin iş bırakacağı iddialarını yalanladı
Kaynak: AA
Emniyet Genel MüdürlüğüGüvenlikGüncelEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarallar-Şahinler buluşmasının ardından Sedat Peker’den Bahçeli’ye teşekkür Sarallar-Şahinler buluşmasının ardından Sedat Peker’den Bahçeli’ye teşekkür
Aziz Yıldırım’dan Ollie Watkins açıklaması Aziz Yıldırım'dan Ollie Watkins açıklaması
İrlanda’nın kalecisi Bazunu, İsrail maçlarında oynamayı reddetti İrlanda'nın kalecisi Bazunu, İsrail maçlarında oynamayı reddetti
Betül Sayan Kaya’nın istifası sonrası net çıkış: Erdoğan işe el attı Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası net çıkış: Erdoğan işe el attı
İrlanda’dan İsrail maçı için flaş karar İrlanda'dan İsrail maçı için flaş karar
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan doktor, evinde ölü bulundu Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan doktor, evinde ölü bulundu
Gaziantep’te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 ölü, 13 yaralı Gaziantep’te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 ölü, 13 yaralı
23:19
Gaziantep’te daha önce 7 kişinin öldüğü yolda yeni kazada 6 kişi yaralandı
Gaziantep'te daha önce 7 kişinin öldüğü yolda yeni kazada 6 kişi yaralandı
22:39
MHP’li İsmail Özdemir’den Sedat Peker açıklaması: Yakında vatanımıza kavuşacak
MHP'li İsmail Özdemir'den Sedat Peker açıklaması: Yakında vatanımıza kavuşacak
21:48
Fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluş için uygulanan malvarlığı tedbirleri kaldırıldı
Fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluş için uygulanan malvarlığı tedbirleri kaldırıldı
20:52
Gaziantep’te 7 kişinin can verdiği kaza kamerada
Gaziantep'te 7 kişinin can verdiği kaza kamerada
20:30
Acun Ilıcalı’nın Fenerbahçe’ye olan borcu ortaya çıktı Rakam hiç de az değil
Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'ye olan borcu ortaya çıktı! Rakam hiç de az değil
19:32
Rıdvan Dilmen’den Süper Lig devi için şampiyonluk kehaneti: Kazanırlarsa yolu yarılarlar
Rıdvan Dilmen'den Süper Lig devi için şampiyonluk kehaneti: Kazanırlarsa yolu yarılarlar
17:49
Hayatı bir gecede altüst olmuş Roberto Carlos servetini nasıl kaybettiğini anlattı
Hayatı bir gecede altüst olmuş! Roberto Carlos servetini nasıl kaybettiğini anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 01:14:56. #7.13#
SON DAKİKA: EGM, polislerin iş bırakacağı iddialarını yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei