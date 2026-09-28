106 kişi ve kuruluşun mal varlığına yeniden tedbir kararı - Son Dakika
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106 kişi ve kuruluşun mal varlığına yeniden tedbir kararı

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106 kişi ve kuruluşun mal varlığına yeniden tedbir kararı
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Fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluşun mal varlığına yönelik kaldırılan tedbir kararları yeniden uygulamaya alındı.

Fon soruşturması kapsamında 106 kişi ve kuruluşun mal varlığına yönelik tedbir kararlarının kaldırılmasının ardından adli kaynaklardan sürece ilişkin yeni açıklama geldi. Açıklamada, şirket ve fonlar üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasının soruşturmanın sona erdiği ya da mağdurların hak ve taleplerinin ortadan kalktığı anlamına gelmediği vurgulandı.

26 EYLÜL’DE TEDBİR KARARI ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2026/149004 sayılı soruşturma kapsamında, 26 Eylül 2026 tarihinde ilgili kurumlara gönderilen müzekkereyle gerçek kişiler, şirketler ve fonlar hakkında mal varlığını azaltıcı işlemlerin önlenmesi ve hesaplarda bulunan sermaye piyasası araçlarının dondurulması istendi.

Adli kaynaklar, söz konusu işlemlerin soruşturmaya konu mal varlıklarının elden çıkarılmasını veya üçüncü kişilere aktarılmasını engellemek, para hareketlerini ortaya çıkarmak ve mağdurların haklarını korumak amacıyla uygulandığını belirtti.

PARA ÇIKIŞLARI MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında 1 Temmuz ile 16 Eylül 2026 tarihleri arasında fonlardan yapılan para çıkışlarının da incelemeye alındığı bildirildi.

İncelemelerde en yüksek tutarlı işlemlerden başlanarak para hareketlerinin soruşturma konusu eylemlerle bağlantısının bulunup bulunmadığının ve söz konusu mal varlıklarının hangi kişi veya hesaplarda bulunduğunun belirlenmesinin hedeflendiği kaydedildi.

ŞİRKET VE FONLARDAKİ TEDBİRLER KALDIRILDI

27 Eylül 2026 tarihinde ise Sermaye Piyasası Kurulunun yeni değerlendirme ve bildirimleri doğrultusunda ilgili şirket ve fonların mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbirler ile dondurma kararlarının kaldırılmasına karar verildi.

Adli kaynaklar, bu kararın gerçek kişiler hakkında uygulanan tedbirleri kapsamadığının altını çizdi. Buna göre, gerçek kişiler yönünden daha önce alınan tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin herhangi bir karar bulunmuyor.

“SORUŞTURMA SONA ERMEDİ”

Şirket ve fonlar üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasının, soruşturmanın tamamlandığı ya da incelemeye konu işlemlerin hukuka uygun bulunduğu anlamına gelmediği belirtildi.

26 ve 27 Eylül tarihli müzekkereler arasındaki farklılığın soruşturmanın esasına değil, şirket ve fonlar hakkında uygulanan tedbirlerin kapsamına ilişkin olduğu ifade edildi.

YATIRIMCILARIN HAKLARI GÖZETİLİYOR

Soruşturma sürecinde hem yatırımcıların haklarının korunmasının hem de piyasaların sağlıklı biçimde işlemesinin gözetildiği belirtildi.

Suç şüphesine konu mal varlığı değerlerinin korunmasının hedeflendiği ancak alınan tedbirlerin diğer yatırımcılar açısından yeni mağduriyetlere veya piyasanın işleyişinde yeni sorunlara yol açmamasının da dikkate alındığı ifade edildi.

Bu nedenle tedbirlerin kapsamının belirlenmesinde soruşturmanın ihtiyaçlarının yanı sıra düzenleyici ve denetleyici kurumların değerlendirmelerinin de dikkate alındığı aktarıldı.

SPK’NIN TASFİYE KARARLARI DEVAM EDİYOR

Başsavcılığın 27 Eylül tarihli kararının, SPK’nın fonların işleme kapatılması ve tasfiyesine ilişkin daha önce aldığı kararları kendiliğinden ortadan kaldırmadığı da vurgulandı.

Tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımcıların hak sahipliği ve yapılacak ödemelere ilişkin sürecin SPK tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda sürdürüleceği belirtildi.

“MAĞDURLARIN HAKLARI ORTADAN KALKMADI”

Adli kaynaklar, mağdur vatandaşların haklarının korunması ve zararlarının kanunun öngördüğü şartlar kapsamında giderilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Soruşturma konusu işlemler ile para hareketlerinin aydınlatılması, sorumluluğu bulunan kişiler hakkında gerekli adli işlemlerin yapılması ve mağdurların haklarının korunmasına yönelik sürecin devam ettiği kaydedildi.

Şirket ve fonlar hakkındaki tedbirlerin kaldırılmasının, mağdurların hak ve taleplerinin ortadan kalktığı şeklinde değerlendirilmemesi gerektiği özellikle vurgulandı.

EkonomiGüncelBorsaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hasan Özgün Hasan Özgün:
    Kim bilir kimin için bu u yaptılar. Ne kaçırdılar ya çaldılar. işlerini görüp hemen kararı geri aldılar. 6 0 Yanıtla
  • Naim ÖNERYILDIZ Naim ÖNERYILDIZ:
    kim hırsizlık yaptıysa hepsinin malına el koyiun mağdur insanların parası ödensin yazik günah... 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Gürlek Mustafa Gürlek:
    Kim bilir kimleri kurtarmak için yapıldı kimler aklandı kimler saklandı maalesef 0 0 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Kim bilir neler dönüyor, biz de saf saf sabah işimize geldik, küfür edince de dava açıyorlar :) 0 0 Yanıtla
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