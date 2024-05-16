Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya

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Her şey 8 Eylül 2023'te suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Ayhan Bora Kaplan'ın yurt dışına kaçmak isterken Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yakalanması ile başladı. Bu operasyonun devamında gizli tanık Serdar Sertçelik'in gündeme getirdiği hükümete komplo iddiası, Türkiye'nin gündemine oturdu.

Bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti grubundaki konuşmasında "Kanun dışına çıkan, hatası olan kim varsa hukuk zeminince hesabı soruyoruz. Ülkeye ve millete karşı vazifesini yapmamanın hiçbir bahanesi olmaz. Son 21 yılda çetin mücadeleler sonucunda gerilettiğimiz bürokratik vesayetin tekrar nüksetmesine fırsat vermeyiz. FETÖ'ye diyet borcunu ödemek için Yenikapı ruhunu baltalayanlar görüyoruz ki asla boş durmuyor. Siyasetteki tüm sermayesi köken, meşrep, inanç, bunun üzerinden insanları ayırmak olanların nereye varmaya çalıştığının idrakindeyiz. Kuklayı da kuklacıyı da oyunu kimin yazdığını da çok iyi biliyoruz" diyerek üstü kapalı mesajlar vermesi ve sonrasında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı ile 2 komiser ve 3 sivilin gözaltına alınması olayı başka bir boyuta taşıdı.

Peki süreç nasıl bu noktaya geldi?

İşte Ankara Emniyeti'ne de sıçrayan Ayhan Bora Kaplan davasıyla ilgili süreci özetleyen 7 soru, 7 cevap...

AYHAN BORA KAPLAN KİMDİR VE NASIL YAKALANDI?

NTV'de yer alan habere göre; Ankara'da "Kaplanlar" olarak bilinen suç örgütünün lideri olmakla suçlanan Ayhan Bora Kaplan, 8 Eylül 2023 tarihinde Almanya'ya gitmek üzere Esenboğa Havalimanı yolunda Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 28 kişi tutuklandı, 61 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Kaplan hakkında, iki cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 169 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI, NEYLE SUÇLANIYOR?

İddianameye göre soruşturma, 7 Eylül 2023'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Ayhan Bora Kaplan ve suç örgütü üyelerinden şikayetçi olan müşteki Erkan D'nin beyanları üzerine başlatıldı. Suç örgütü üyelerinin Kaplan'ın talimatı ve bilgisi doğrultusunda farklı tarihlerde Mahfuz Tatar ve Semih Arslan'ın öldürülmesi, müştekiler Altan T, Murat Y, Serhat T. ve Serdar H'nin silahla yaralanması, müşteki Erkan D'ye 2 gün boyunca alıkonularak işkence edilmesi, müşteki Mehmet Taha E'nin sahibi olduğu işletmelerin zorla alınması, müşteki Muhammed S'nin iki otomobilinin gasbedilmesi ve zorla çek yazdırılması ile müşteki Emirhan B'nin darbedilmesi olaylarını gerçekleştirdikleri ileri sürüldü. Kaplan ve örgütün diğer yöneticileri, suç örgütünün işlediği tüm suçlardan sorumlu tutuldu.

SORUŞTURMA ANKARA EMNİYETİ'NE NASIL SIÇRADI?

Bazı polislerin suç örgütüyle bağlantılı olduğu iddiası üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü'nce başlatılan idari soruşturma neticesinde 11 Ekim 2023 tarihinde 9 polis açığa alındı. Açığa alınanlar arasında Ankara Emniyet eski Asayiş Şube Müdürü ile yine Ankara Emniyet eski Silah Ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürü ve 2 komiserin de bulunduğu öğrenildi.

SORUŞTURMADAKİ GİZLİ TANIK VE OLAY YARATAN İDDİALARI NEDİR?

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numaralı ismi olduğu iddia edilen Serdar Sertçelik, dava M7 kod adı ile gizli tanık yapılarak 19 sayfa ifade verdi. Sertçelik'in ev hapsindeyken yurt dışına kaçması ve dosyaya gizli tanık yapılma süreci tartışma yarattı. Sertçelik, yurt dışına çıktıktan sonra geçtiğimiz günlerde katıldığı bir Youtube kanalında gizli tanık olduğunu açıkladı ve polisler tarafından ifadesinin yönlendirildiğini iddia etti. Sertçelik, polisler tarafından bazı eski bakanlar ve mevcut bazı bakanlar ile bazı siyasiler hakkında ifade vermeye zorlandığını öne sürdü. Öte yandan AK Parti ve MHP'ye yönelik bir kumpas kurulduğunu iddia etti.

GİZLİ TANIĞIN İDDİALARI SONRASI NELER YAŞANDI?

Yeni bilgiler çerçevesinde, daha önce açığa alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ile yardımcısı Şevket Demircan'ın evlerine polis ekipleri gelerek savcılık talimatı üzerine arama başlattı. Şüpheli emniyet görevlileri hakkında, "suç işlemek için anlaşmak", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından devam eden soruşturmada şüphelilerin evlerinde dijital materyallere el konulması amacıyla arama yapıldı. Ayrıca soruşturma hakkında kısıtlama kararı alındı.

MHP LİDERİ BAHÇELİ VE ALİ YERLİKAYA NE DEDİ?

Süreç devam ederken Bahçeli, 14 Mayıs'taki grup konuşmasında "Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir, nitekim hedef Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir. 17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin, göz yumarsak gözümüz çıksın, eyvallah edersek de kanımız kurusun" dedi. Gizli tanık Serdar Sertçelik'in gündeme getirdiği hükümete komplo iddiası sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı Beştepe'de kabul etti. Toplantıda, polislerin neden açığa alındığı, kimlerle ilişki içinde olduklarının ele alındığı belirtildi. Dosyaya bazı siyasetçi ve bürokratların isimlerinin sokulmaya çalışıldığı iddiasına ilişkin de kapsamlı değerlendirme yapıldı.

15 Mayıs'ta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da soruşturmayla ilgili bir açıklama bulundu. Yerlikaya, Bahçeli'nin aksine "darbe girişimi" ifadesi yerine "oyun kurma" ifadesini kullandı. Yerlikaya şunları söyledi: "Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli "oyun kurmaya" çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dün olduğu gibi bugün de organize suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, uluslararası kartel haline gelmiş zehir tacirlerine, uluslararası örgütlenmiş göçmen kaçakçılarına, yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı illegal yapılara ve suç odaklarına göz açtırmadık, açtırmıyoruz ve açtırmayacağız.

Bu mücadelemizi kimler engellemeye çalışıyorsa, kimler FETÖVARİ gizli tanık taktikleriyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını istiyorsa, onların o düzenlerini de başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Hangi kurum içinde Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize yönelik bir yapılanma varsa, sonuna kadar gidip, o yapıları tespit edip adalete teslim edeceğiz. Mülkiye Müfettişlerinin ilgili raporu kısa süre içinde tamamlanacak. Atılan her adımı, telefon kayıtlarını tek tek inceliyorlar. Hazırlanan bu raporu en ince ayrıntısına kadar kamuoyu ile de paylaşacağız. Ve gereğini yapacağız. Aziz Milletimiz müsterih olsun; Nasıl Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) ve FETÖ ile mücadelede hainlerin inlerine kadar girdiysek; bu suç odaklarını da saklandıkları her delikten bulup çıkartacağız."

KAÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI?

Evlerinde arama yapılan ve dijital materyallerine el konulan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3 polis müdürü ve 1 komiser gözaltına alındı. Bugün de Serdar Sertçelik'in yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili 3 sivil ve 1 komiser gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 8'e çıktı.

YANIT BEKLEYEN SORULAR

Soruşturmada gizli tanık "M7"nin gözaltındayken kimlerle görüştürüldüğü, elektronik kelepçeyle nasıl rahat dolaştığı, nasıl kaçtığı, bazı siyasetçi ve bürokrat isimlerinin neden dosyaya sokulmaya çalışıldığı gibi soruların yanıtları da aranıyor.