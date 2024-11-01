Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver - Son Dakika
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Politika

Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver

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Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen ile Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, katıldığı televizyon programında gergin anlar yaşadı. Ersan Şen, siyaset gündeminde yerini alan 'Çözüm sürecine' ilişkin gelişmelerin tartışıldığı programda, Ekmen'in sözlerine sinirlenerek tepki gösterdi. Şen'in gergin tavırlarına karşılık veren Ekmen, "Sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver. Uyuşturucu çetelerinin hesabını ver. Allah'tan kork" dedi.

01.11.2024 00:29  Güncelleme: 00:56
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Bu akşam yayınlanan bir televizyon programına konuk olan Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, 'Yeni diyalog sürecini' konuşurken, diyalog kuramayıp kavga etti. İki ismin birbirine ağır ifadelerle yüklendiği programa, Ekmen'in sözleri damga vurdu.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen'in " Türkiye'de ayrılıkçı siyasi parti ve örgütler vardır. Ama TBMM'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin topraklarından bir parçayı ayırıp başka bir devlet kurmayı hedefleyen bir siyasi parti yoktur" demesinin ardından Prof. Dr. Ersan Şen sinirlerine hakim olamadı.

"ÜÇ MAYMUNU OYNAMAYA GEREK YOK"

Ekmen'in sözlerine tepki gösteren Şen, şu ifadeleri kullandı: Madem gerçekleri konuşacaksak birbirimize üç maymunu oynamaya gerek yok. TBMM çatısı altında, Türkiye'de özerkliği savunan siyasi parti vardır. Bunu biliyorsunuz, neden söylemiyorsunuz? Türk vatandaşlığını etnik kökene indiriyorsun, biz seninle nasıl anlaşacağız? Özerkliği savunan siyasi partiyi benim önümde güzelleyemezsin. Sen daha Türk milleti kimliğini bilmiyorsun. Etnik köken ayrımcılığı yapıyorsun.

"SEN ÖNCE AVUKATLIĞINI YAPTIĞIN MAFYALARIN HESABINI VER"

Şen'in gergin tavırlarına tepki gösteren Ekmen'in verdiği yanıt ise şöyle oldu:

"Haddini bil hoca, biz senin öğrencin değiliz, burası üniversite değil. Saygılı ol, haddini bil. Ne dediğini bilmiyorsun. Sen önce yüzlerce kişinin ölümüne sebebiyet veren müteahhitlerden aldığın paraların hesabını ver. Allah'tan kork. Avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver. Uyuşturucu çetelerinin hesabını ver. Allah'tan kork."

Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver

Mehmet Emin Ekmen, Deva Partisi, Ersan Şen, Politika, Siyaset, Türkiye, 3-sayfa, Gündem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Metin Yilmaz:
    COK DOĞRU CEVABİNİ VERMİŞ.ERSAN ŞEN CEBİNİ DÜŞÜNEN AVUKATTİR TELEVİZYONLARDA ŞOV YAPIYOR 279 12 Yanıtla
  • baba yorgun yorgun:
    Mehmet Emin ekmek seni yürekten tebrik ediyorum sana helal olsun ersan Şen depremleri mutahitleri savundun sen paralisin para için herseyibyaparsin sen seni tv çıkaran kanala yazıklar olsun 213 17 Yanıtla
  • baba yorgun yorgun:
    Ersan sen lafi bulamayınca k8virmaya basladi mehmet emin eksen sana helal olsun yüreğine saglik 161 14 Yanıtla
  • oktay sayar:
    Ersan şeni sıfıra indirmiş :) 112 5 Yanıtla
  • Murat Tulum:
    Sayın Ersan Şen 6 Şubat depremlerinde eşini, oğlunu, kızını, damadını ve torunlarını kaybeden acılı annelerin feryadını duymazdan, gözyaşlarını da görmezden geldiğini herkes gördü, üç kuruş para için değermiydi bu yaptıkların. Yazıklar olsun sana ve senin gibi avukatlara. 112 3 Yanıtla
  • aslan aslanbeyoğlu:
    boş beleş işler bunlar. neden sabırsız kendine hakim olamayan ve kendi gibi düşünmeyeni aşağılayan adamları kanal kanal gezdirip önümüze koyuyorsunuz. Allah bunlara akıl fikir versin. 83 3 Yanıtla
  • ünal üci:
    Ersan Sen in tam bir Yalaka olduğunu düşünüyorum,Hain olduğunu düşünüyorum... Bu ilkeye ve ülke halkına zarar vermiş bir HAİN olduğunu düşünmeyen yok 66 3 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    memlekette kime güvensek kofti çikiyor 48 2 Yanıtla
  • Gulsum Bolat:
    evet maras depremindede tanıdık kendini Allah' yedirmesin o zenginlerden aldığı parayi 42 0 Yanıtla
  • Mehmet Solmaz:
    Adam işini yapıyor. Ne saçma bi tartışma. adı üstünde avukat bu ve işide savunmak, Ne yani Adam hastanede doktor olacak ve hırsızı vs neyse iyileştirecek sonra gel bu adama sen hırsıza neden baktın neden iyilestirdin de olur mu böyle bisey. 4 38 Yanıtla
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