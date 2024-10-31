Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti - Son Dakika
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Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti

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Bursa'nın İznik ilçesinde 2 yıl önce kırdığı baca deliğinden horon açarak kiracısına rahatsızlık veren ev sahibi, mahkeme tarafından 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

31.10.2024 09:36  Güncelleme: 10:14
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Olay, 2 yıl önce İznik ilçesi Yeşil Cami Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı evin alt katında ailesi ile yaşayan kiracı Nusret Durmaz, üst katında oturan ev sahibi Tenzile Bulunmuş'un psikolojik baskılarına maruz kalmıştı. Ev sahibi Tenzile Bulunmuş'un baskıları her geçen gün artınca, kiracı Nusret Durmaz ev sahibinin baskılarını cep telefonu ile kayda aldı. Kayıtlar sonrası İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Durmaz, ev sahibinden şikayetçi oldu. Ev sahibi baca deliğini kırıp gece geç saatlerde horon dinletmişti.

Kiracısının sözleşme bitmesine rağmen evden çıkmadığını ifade eden Tenzile Bulunmuş, "Sözleşme bitince 'Kendinize ev bulun. 2 sene oturdunuz sözleşmeniz bitti' dedim. Evden çıkmalarını istedim ama 'Çıkmayız' dediler. Bende o sırada İstanbul'a hasta bakmaya gitmiştim. Telefon ettiler, 'Kiracın çıkmıyor' dediler. Arkadaşlarım 'Yardım edelim, ev tutup çıkartacağız' dediler. İstanbul'dan geldim kiracılar bana 'Bize ev vermiyorlar, çıkmayacağız' dedi. Ağustos'tan beri kira ödemiyorlar. Benim evimi de kötülüyorlarmış. 'Çok rutubet var sakın tutmayın' diyorlarmış" şeklinde konuşmuştu.

"BACAYI DELEREK AŞAĞIYA MÜZİK VERİYORUM"

Kiracının evden çıkması için başvurduğu yöntemi de anlatan Tenzile Bulunmuş, "Ben aldığım kira ile geçiniyorum. Ancak ödemedikleri ve istediğim fiyatı vermedikleri için mağdur oldum. Şimdi televizyonu evin içinde gezdiriyorum. Oradan aşağı ses veriyorum. 4 çocukları var kapıları çarparak rahatsızlık veriyorlar. Artık yıldım. Baca duvarını delerek oradan aşağı müzik veriyorum. Benim evde bana zulüm ediyorlar. Kapıları tekmeliyorlar. 'Yapmayın, etmeyin' dedikçe kapıyı yüzüme örtüyor. Dilerim Allah'tan iki yakası bir araya gelmesin. Rahat yaşantısı olmasın. Evimden çıksın gitsin istiyorum" demişti.

O dönem yaşadıklarını anlatan kiracı Nusret Durmaz ise şunları söylemişti: " Bu evde kiracıyız. Her ay kiramızı ödüyoruz. Amacı daha yüksek fiyattan kiraya vermek. Soba borusundan bize müzik dinletti. Şu an ki bu durum toplumun kanayan yarası. Haklıysanız peşini bırakmayın. Zorbalıkla bu işler olmaz. Şikayetçi olduk"

MAHKEMEDEN EV SAHİBİNE HAPİS CEZASI

İznik Asliye Ceza Mahkemesi, ev sahibi Tenzile Bulunmuş'a, 'Huzur ve süküneti bozma' suçundan 6 ay 7 gün hapis cezası verdi. Adli sicil kaydı bulunmayan ev sahibi Tenzile Bulunmuş'un cezası 5 yıl ertelendi. Bu hareketler sonrası da kiracı Nusret Durmaz evi terk etmişti. Tenzile Bulunmuş'un alt kattaki olaylara konu olan dairesi ise 2 yıldır boş duruyor.

Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Yasin Oruç:
    cık diyosa çık ne uzatıyorsunuz bence ev sahibide kendine göre haklı bezmiş kadın 61 82 Yanıtla
  • Deniz Cam:
    Ahlaksız kadın 67 29 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Yaşlı başlı demeyin atın içeri cezasını çeksin aklı başına gelsin 49 28 Yanıtla
  • Ulku Girgin:
    kiracılara tanınan haplarla Ev sahipleri mağdur ediliyor yasaların iki tarafın da yararına düzenlenmesi ev sahibinin de mağduriyetinin giderilmesi gerekir 52 16 Yanıtla
  • tolga karabulut:
    TİPİNDE MEYMENET YOK DİNİ BÜTÜN ABLAMIZ 36 29 Yanıtla
  • Serdar AŞKIN:
    Milletin dişinden tırnağından artırıp aldığı evlerde boş beleş oturmaya çalışanlar evini satıp faize yatırıp yok parasıyla kirada oturmaya çalışanlar Allahında bir adaleti var unutmayın 27 4 Yanıtla
  • Alper Çelik:
    2 Tarafta Haklı 3,4 seneye kadar böyle şeyler yoktu 6 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    ciksin oda ev bnm kimene cikkkk 2 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Ben şahsen kiraya vermek için evde yaptırmam evde satın almam...Eviniz iyi bir semtte değilse alınan kira o evin amortismanını karşılamaz... 3 0 Yanıtla
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