Tasfiye edilen fonların yatırımcılarına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yasalaştı - Son Dakika
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Tasfiye edilen fonların yatırımcılarına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yasalaştı

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Tasfiye edilen fonların yatırımcılarına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yasalaştı
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TBMM Genel Kurulu, tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarındaki mağduriyeti gidermeyi amaçlayan 9 maddelik teklifi kabul etti. Yasaya göre SPK'nin belirlediği fonlarda yatırımcılara, tasfiye malvarlığından 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilecek. Piyasa dolandırıcılığı fiillerini işlediği belirlenen kişilere ödeme yapılmayacak.

Fon tasfiyesine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

FON TEKLİFİ MECLİS'TEN GEÇTİ

TBMM Genel Kurulu, tasfiye edilen yatırım fonlarında yaşanan mağduriyetleri gidermek amacıyla hazırlanan 9 maddelik Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'ni kabul ederek yasalaştırdı. Düzenlemeyle birlikte, fon krizinden etkilenen vatandaşlara yönelik ödeme sürecinin belirgin şekilde hızlandırılması ve bürokratik engellerin aşılması hedefleniyor.

1 MİLYON LİRAYA KADAR ÖDEME

Yeni yasaya göre, hak sahibi bireysel yatırımcılara 1 milyon TL'ye kadar öncelikli ödeme yapılacak. Uzun süren tasfiye prosedürlerini beklemeden yürütülecek bu süreç sayesinde, yatırımcıların paralarına çok daha kısa sürede kavuşması sağlanacak.

Yasalaşan teklife göre fonların tasfiyesi, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) gözetim ve denetiminde, tasfiyeyle görevli kuruluşlar tarafından yürütülecek.

SPK tarafından belirlenen fonlarda, ilgili fonun tasfiye malvarlığından yatırımcılara ara ödeme yapılabilecek. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için bu tutar kadar, 1 milyon lira ve üzerinde olan yatırımcılar için ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme gerçekleştirilebilecek.

PİYASA DOLANDIRICILIĞINA KARIŞANLARA ÖDEME YAPILMAYACAK

Teklif kapsamında, SPK'nin 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen fonlarla bağlantılı olarak piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı fiillerini işlediği belirlenen kişilere ödeme yapılmayacak.

Bu fiillerin söz konusu fonlar tarafından işlenmesi, fonlarla birlikte hareket edilmesi veya fonların iştirakiyle gerçekleştirilmesi halinde, eylemleri işlediği ya da birlikte hareket ettiği SPK tarafından tespit edilen kişiler, fonların tasfiye ve geri kazanım hesabından yararlanamayacak.

Düzenleme kapsamındaki fonlarla bağlantılı fiiller nedeniyle yürütülen soruşturmalarda, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) ilgili hükümleri uyarınca el koyma kararı verilebilecek.

ZARAR VE KAYIP TUTARLARI BELİRLENECEK

El konulan ve müsadere edilen malvarlığı değerleri ile geri kazanım hesabına ilişkin hüküm kapsamında bulunmayan durumlarda SPK, tasfiye işlemleri ile denetim ve inceleme sonuçlarını dikkate alacak.

Kurul, her bir fon bakımından zarar veya kayıp tutarını, bu zarar ya da kayıpta sorumluluğu bulunan gerçek ve tüzel kişileri ve sorumlu oldukları tutarları belirleyerek Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) bildirecek.

Geri kazanım hesabında biriken tutarlar, zorunlu masraflar düşüldükten sonra TMSF tarafından tasfiyeyle görevli kuruluşa aktarılacak. Tasfiyenin tamamlanmış olması halinde ise söz konusu tutarlar, SPK'nin bildirdiği fon pay sahiplerine ödenmek üzere Yatırımcı Tazmin Merkezine (YTM) gönderilecek.

YTM, ödemeleri katılma payı sahipliği oranında gerçekleştirecek. Düzenlemeye göre zarar veya kayıptan öncelikle fonun kurucusu ve/veya yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu tutulacak.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • S.avcı S.avcı:
    Zengine olunca nasıl kanunlar hemen kabul ediliyor garibana sen bekle hey yavrum hey.. 18 0 Yanıtla
    mevlut cetin mevlut cetin:
    Hangi olayda garibana bekle dediler. Ayrıca bu form olayında devletin kasasından çıkan bir şey yok. Zengin konusuna gelince zenginler genelde CHP'li. Büyükşehirlerin zenginlerin yaşadığı merkez ilçelerine bakın Cumhuriyet tarihinden beri CHP silme oy alıyor 1 3
    Manchini Manchini:
    Kurmuş oldukları sistem Sadece parası olanlara hizmet ediyor mecburlar çünkü 1 0
    S.avcı S.avcı:
    Mevlüt bak ya ne yazmış Allah akıl fikir versin ama en sonunda iyiler mutlaka kazanacak buna inanıyorum 0 0
  • FLOZOF FLOZOF:
    Gör bunu vatandaş Fakirden alıp zengine verenleri gör 12 0 Yanıtla
    Sami İşgören Sami İşgören:
    olsun soğan ekmek yeriz reisi ezdirmeyiz:))))))emekli. 2 2
  • Sami İşgören Sami İşgören:
    emeklilerin bayram ikramiyesine 1000 tl çok gören cumhur ittifakı fon mağdurlarına 1 milyon tl verilemesine onay,ne güzel dünya valla,gerçi bizim emeklilere çok bile. 4 0 Yanıtla
    mevlut cetin mevlut cetin:
    Devlet kasasından mı verecek bu parayı bir araştır 0 0
  • nevzataydin099 nevzataydin099:
    nasıl bir yorum yazmam lazimki 4 0 Yanıtla
    Ramazan Katırcı Ramazan Katırcı:
    Makarnacılar fazla yazmıyor onlardan batan çok herhalde BIST te. 3 0
    mevlut cetin mevlut cetin:
    Ramazan AKP'yi destekleyen makarnacı oluyorsa. Siz necisiniz. CHP'li yıllarda millet etmi yiyordu tarihe bak bakalım 0 1
  • Çakır Aslan Çakır Aslan:
    Soydular lan hepimizi borsada ne fonu bütün hisseler %70 %80 zararda hiç birinede yaska gelmedi niye araştırmıyorsunuz 3 0 Yanıtla
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