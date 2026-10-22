Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası! Bakanlık binasını da vurdular - Son Dakika
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Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası! Bakanlık binasını da vurdular

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Aranistan'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattı. Ülkenin başkenti Riyad'da pek çok nokta balistik füze ve İHA'larla vuruldu. Savunma Bakanlığı, Dammam Uluslararası Havalimanı, Yenbu'daki Aramco tesisleri, Abha Uluslararası Havalimanı vurulan yerler arasında yer aldı. Saldırıya uğrayan yerlerden yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

Yemen’deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’a yönelik yeni ve kapsamlı bir saldırı dalgası başlattı. Başkent Riyad başta olmak üzere ülkenin stratejik noktaları balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındı.

BAKANLIK BİNASI, HAVALİMANLARI SALDIRIYA UĞRADI

Saldırılarda Riyad’daki Savunma Bakanlığı binası, Yanbu kentinde bulunan Aramco petrol tesisleri ile Dammam ve Abha uluslararası havalimanları vuruldu. İsabet alan tesislerden ve kritik noktalardan yoğun dumanlar yükseldiği bildirildi.

Suudi hava savunma sistemleri füze ve İHA'ları engellemek için teyakkuza geçerken bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. 

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Suudi ArabistanGüncelYemenRiyadDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • biot1@hotmail.com [email protected]:
    Husilerden bahsederken hep İran destekli diyorsunuz! Sudilerden bahsederken neden Amerikan İsrail destekli sudlar niye demiyorsunuz 17 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    suutlar 100 milyar dolarlik silah almişti abd den yoksa parasini ödeyipde silahlari alamadimi abd den. 18 0 Yanıtla
  • Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    Biz 40 yıl pkk ile savaşırken kim yanımızdaydı, bırakın bunları asıl piyasalar alev alev, milyarları götürenler açıklanmıyor ve götürdükleri milyarlar gönüllü isen iade et diyorlar. 15 2 Yanıtla
  • Teoman Teo Teoman Teo:
    Korkmayin Medine anlasmasi var geliyoruz 1 14 Yanıtla
    Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    ne için yeni Yemen türküleri için mi? 18 1
  • Önder Erciyas Önder Erciyas:
    hani bu sudi arabistan 15 temmuz un arkasındaydı hani bunlarla 11 yıl küs kalmıştık. terörle yatan terörle kalkmış derler buna 3 0 Yanıtla
    Waterman Waterman Waterman Waterman:
    Fırıldaklik kimde olduğu biliyorsun arkadaşım bukalemun gibi her renge girerler hatta Taptıklari zat hatalarını elestirmezler ama onu korumak için her yalana bir kılıf bulurlar 20 1
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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