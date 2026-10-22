Arda Turan'dan Arda Güler'i üzen tahmin - Son Dakika
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Arda Turan'dan Arda Güler'i üzen tahmin

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Arda Turan\'dan Arda Güler\'i üzen tahmin
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Shakhtar Donetsk'i çalıştıran teknik direktör Arda Turan, eski takımı Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak dev El Clasico mücadelesi öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türk teknik adam, dev maçın sonucu hakkında tahminde bulunarak "Umarım El Clasico'da kazanan taraf Barcelona olur. Barça benim kalbimde ayrı bir yere sahip'' dedi.

Shakhtar Donetsk'i çalıştıran teknik direktör Arda Turan, eski takımı Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak dev El Clasico mücadelesi öncesinde TNT Sports'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SAHA DIŞINDA KARDEŞİM, SAHA İÇİNDE RAKİBİM''

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler hakkındaki hislerini dile getiren Turan, "Arda Güler benim kardeşim gibi ancak bu maçta Barcelona tarafındayım. Zamanında o Fenerbahçe'de ben ise Galatasaray'da oynadım. Saha dışında kesinlikle kardeşimdir fakat yeşil sahada ona karşı pozisyondayım." dedi. 

''UMARIM KAZANAN BARCELONA OLUR''

Katalan ekibine olan sevgisinin altını çizen genç çalıştırıcı, El Clasico hakkında tahminde bulunarak, "Umarım El Clasico'da kazanan taraf Barcelona olur. Barça benim kalbimde ayrı bir yere sahip; sadece bir futbol kulübü değil, bambaşka bir seviye ve felsefe. Onlara karşı büyük bir sevgi ve saygı besliyorum." ifadelerini kullandı.

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    Yorumlar (1)

  • tamer durmaz tamer durmaz:
    Ya sende kendini barçayle eşleştirme sen atleticoda arda oldun neymar suarez ve messi vardı barçada sen kaç tane kritik maça çıktında barçada böyle konuşuyorsun 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Arda Turan'dan Arda Güler'i üzen tahmin - Son Dakika
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