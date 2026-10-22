İsmail Kartal\'ın olası ayrılığına karşı koltuğuna 2 aday

Süper Lig devi Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal’ın geleceği yeniden tartışma konusu oldu. Slavia Prag maçında 2-0 önden gelip 2-2 berabere kalınması, eleştirilerin dozunu artırdı.

KADERİ GALATASARAY DERBİSİNE BAĞLI

Kartal, daha önce Şampiyonlar Ligi’ndeki Roma maçı sonrasında “bir daha asla geri dönmemek kaydıyla” istifa etmiş, ancak Başkan Aziz Yıldırım’ın araya girmesiyle görevine devam etmişti. Şimdi ise pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinin sonucunun hocanın kaderini belirleyeceği konuşuluyor.

MONTELLA VE CONTE SESLERİ

Olası bir ayrılık durumunda Fenerbahçe’nin kapısını çalacağı iki isim Vincenzo Montella ve Antonio Conte. Montella geçtiğimiz hafta A Milli Takım’dan ayrılırken, son olarak Napoli’yi çalıştıran 57 yaşındaki Conte de yaklaşık 6,5 aydır boşta bekliyor. Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde alınacak olası bir yenilgi sonrası iki hocanın kapısını çalacak.