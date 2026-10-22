Mustafa Sarıgül\'ün eski dünürü hala teslim olmadı! Bankacılıktan akaryakıta her sektörde şirketi var

Mustafa Sarıgül'ün eski dünürü hala teslim olmadı! Bankacılıktan akaryakıta her sektörde şirketi varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Belediye başkanlığı döneminde elde ettiği gelirleri meşrulaştırmak için oğlu Emir Sarıgül'ü 2008 yılında Fatma Altınbaş ile evlendirdiği iddia edilen Mustafa Sarıgül'ün eski dünürü Altınbaş ailesinin mal varlıkları, fon soruşturması kapsamında donduruldu. Altınbaş Holding çatısı altında üniversite, kuyumculuk, akaryakıt şirketleri ve çok sayıda banka yer alıyor. Gözaltı kararı verilen Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş ise her yerde aranıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere yönelik başlatılan fon soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında, Mustafa Sarıgül’ün eski dünürü olan Altınbaş ailesinin tüm mal varlıklarına tedbir konularak donduruldu.
ÇOK SAYIDA SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTERİYORLAR
Mustafa Sarıgül'ün eski dünürü olan Altınbaş ailesinin faaliyet gösterdiği sektörler dikkat çekti. Altınbaş Holding'in sitesinde yer alan bilgilere göre, holdinge bağlı şirketler şu şekilde:
- ALTINBAŞ HOLDİNG
- ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
- ALTINBAŞ KUYUMCULUK
- ALTINBAŞ KIYMETLİ MADENLER BORSASI
- ALPET KIBRIS www.alpet.com
- CREDİTWEST BANK KIBRIS
- CREDİTWEST BANK UKRAYNA
- CREDİTWEST FAKTORING
- CREDİTWEST INSURANCE
- ASSOS www.assosdiamond.com
- ONSA İstanbul www.onsa.com.tr
- ONSA Rafineri www.onsarafineri.com
- TRANSAL DENİZCİLİK
ALTINBAŞ HOLDİNG'İN SAHİBİ KAYIP
Öte yandan fon soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş'ın şüpheliler arasında yer aldığı ancak yakalanmadığı, kardeşi İnan Altınbaş'ın gözaltında olduğu öğrenildi.
İDDİA: SARIGÜL, PARALARI AKLAMAK İÇİN OĞLUNU ALTINBAŞ'IN KIZIYLA EVLENDİRMİŞ
Öte yandan kara para aklama soruşturmasında tutuklanan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Soruşturmada ifade veren bir gizli tanık, Mustafa Sarıgül'ün belediye başkanlığı döneminde elde ettiği usulsüz gelirleri meşrulaştırmak için oğlu Emir Sarıgül'ü 2008 yılında Fatma Altınbaş ile evlendirdiğini iddia etti. Altınbaş ailesinin o dönemde Kıbrıs ve Kapalıçarşı'da küçük kuyumcu dükkanlarının bulunduğu, Sarıgül'ün bu sayede paralarını sisteme soktuğunu öne sürdü.
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