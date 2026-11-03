Ünlü oyuncu Meltem Akçöl ile Beşiktaşlı futbolcu arasında sürpriz aşk iddiası! - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Meltem Akçöl ile Beşiktaşlı futbolcu arasında sürpriz aşk iddiası!

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Ünlü oyuncu Meltem Akçöl ile Beşiktaşlı futbolcu arasında sürpriz aşk iddiası!
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Genç oyuncu Meltem Akçöl ile Beşiktaşlı futbolcu Semih Kılıçsoy'un aşk yaşadığı öne sürüldü. İkilinin fotoğraflarındaki hırka benzerliği ve Akçöl'ün bilekliğindeki harf detayı dikkat çekerken, taraflardan henüz açıklama gelmedi.

"Duy Beni" dizisinde canlandırdığı Hazal karakteriyle tanınan ve son olarak "Sevdam Karadeniz" dizisinde rol alan Meltem Akçöl, bu kez özel hayatıyla ilgili ortaya atılan iddiayla dikkat çekti. Genç oyuncunun Beşiktaşlı futbolcu Semih Kılıçsoy ile aşk yaşadığı öne sürülürken, ikilinin fotoğraflarında fark edilen iki ayrıntı ilişki söylentilerini beraberinde getirdi.

AYNI HIRKAYI GİYMELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Meltem Akçöl ile Semih Kılıçsoy'un farklı zamanlarda aynı hırkayla fotoğraf çektirdiği fark edildi. Üzerinde kırmızı kalp ve "A" harfi bulunan siyah hırkanın her iki isim tarafından da giyilmesi, aralarında ilişki olabileceği yönünde yorumlandı.

Ünlü oyuncu Meltem Akçöl ile Beşiktaşlı futbolcu arasında sürpriz aşk iddiası!

BİLEKLİĞİNDEKİ HARF AŞK İDDİASINI GÜÇLENDİRDİ

Aşk söylentilerine neden olan bir diğer ayrıntı ise Meltem Akçöl'ün bilekliğinde yer alan "S" harfi oldu. Harfin Semih Kılıçsoy'un isminin baş harfiyle aynı olması, ikilinin birlikte olduğu iddiasını güçlendiren bir işaret olarak değerlendirildi.

Ünlü oyuncu Meltem Akçöl ile Beşiktaşlı futbolcu arasında sürpriz aşk iddiası!

İKİ İSİMDEN DE AÇIKLAMA GELMEDİ

Ortaya atılan iddiaların ardından gözler Meltem Akçöl ile Semih Kılıçsoy'a çevrildi. Ancak iki isim de haklarında çıkan aşk söylentilerine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Aynı hırka ve bileklikteki harf detaylarının tesadüf olup olmadığı ise bilinmiyor.

Semih KılıçsoyMagazinDiziSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    İstanbul'da indi bindi ücretleri değişmedi şimdilik aynı fiat 0 0 Yanıtla
  • mihraliii68 mihraliii68:
    Semih kılıçsoy şu an BJK de değil. sn editör biraz daha dikkatli olmalı 0 0 Yanıtla
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