Ünlü oyuncu Meltem Akçöl ile Beşiktaşlı futbolcu arasında sürpriz aşk iddiası!

"Duy Beni" dizisinde canlandırdığı Hazal karakteriyle tanınan ve son olarak "Sevdam Karadeniz" dizisinde rol alan Meltem Akçöl, bu kez özel hayatıyla ilgili ortaya atılan iddiayla dikkat çekti. Genç oyuncunun Beşiktaşlı futbolcu Semih Kılıçsoy ile aşk yaşadığı öne sürülürken, ikilinin fotoğraflarında fark edilen iki ayrıntı ilişki söylentilerini beraberinde getirdi.

AYNI HIRKAYI GİYMELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Meltem Akçöl ile Semih Kılıçsoy'un farklı zamanlarda aynı hırkayla fotoğraf çektirdiği fark edildi. Üzerinde kırmızı kalp ve "A" harfi bulunan siyah hırkanın her iki isim tarafından da giyilmesi, aralarında ilişki olabileceği yönünde yorumlandı.

BİLEKLİĞİNDEKİ HARF AŞK İDDİASINI GÜÇLENDİRDİ

Aşk söylentilerine neden olan bir diğer ayrıntı ise Meltem Akçöl'ün bilekliğinde yer alan "S" harfi oldu. Harfin Semih Kılıçsoy'un isminin baş harfiyle aynı olması, ikilinin birlikte olduğu iddiasını güçlendiren bir işaret olarak değerlendirildi.

İKİ İSİMDEN DE AÇIKLAMA GELMEDİ

Ortaya atılan iddiaların ardından gözler Meltem Akçöl ile Semih Kılıçsoy'a çevrildi. Ancak iki isim de haklarında çıkan aşk söylentilerine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Aynı hırka ve bileklikteki harf detaylarının tesadüf olup olmadığı ise bilinmiyor.