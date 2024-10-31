Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi - Son Dakika
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Politika

Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında dün sabah saatlerinde gözaltına alınırken akşam saatlerinde verdiği savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Özer, hakimlikte verdiği ifadede "Bunların hepsi uydurma, zorlama siyasi atraksiyonlar ile görevden alınmam için uydurulmuştur. Kayyım atanmasının alt yapısı oluşturulmuştur" dedi.

31.10.2024 08:25
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CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özer, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemede terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandı.

AHMET ÖZER'İN HAKİMLİKTEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ahmet Özer, hakimlik ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, siyasi bir dava olduğunu, akademisyen ve profesör olduğunu, 40 yıl boyunca devletin çeşitli kademelerinde çalıştığını, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalıştığını, üniversitelerde dekanlık, kurucu dekanlık, senato ve yönetim kurulu üyeliğinde bulunduğunu, bu süre içerisinde hakkında hiçbir soruşturma ve kovuşturma olmadığını, adliyeye gelmişliği dahi olmadığını ve bugüne kadar böyle bir şeyin söz konusu olmadığını vurguladı.

"HALK İRADESİ GASP EDİLİYOR"

Özer, şunları söyledi: " Esenyurt Belediye Başkanı olduktan sonra iki kişiden birinin oyunu alarak, ki çok büyük bir ilçedir, 7 aydır başarılı şekilde belediye başkanlığı yaparım, siyasi bir yönelim yapılıyor, halk iradesi gasp ediliyor, böyle bir durum kabul edilemez, İstanbul'da düzeni bozma yönünde insanlarda infial yaratma amacıyla yapılmaktadır, hem belediye açısından hem siyasi açıdan sonuçlar doğuracaktır.

"HİÇBİR BELGEYE DAYANMAYAN İDDİALAR İLE SUÇLANIYORUM"

Dosyadan anlaşılacağı üzere hiçbir belgeye dayanmayan iddialar ile suçlanıyorum. Örneğin 40 civarında kitap yazmış bir yazarım, bunların bir kısmı bölgesel kalkınmayla ilgili bir kısmı roman bir kısmı Kürt meselesi ile ilgilidir. 200 civarında ulusal makalem ve 300 civarında bildirim yayınlanmıştır. Türkiye'nin çeşitli ulusal televizyonlarında görüşüne başvurulmuş kişiyim, hal böyleyken 2002 yılında Öcalan ile yapılan görüşmede iradem dışında ismimin geçtiği iddia ve suçlama yapılıyor. Yazarım, herkes okuyabilir görüş derzedebilir, orada ismimin geçmiş olması herhangi bir delil midir? Başka bir insanın isminin zikredilmesi bu suçu mu yaratır?"

"GÖREVDEN ALINMAM İÇİN UYDURULMUŞTUR"

Hiçbir örgütle ilgisinin olmadığını kaydeden Özer, suçlamaları reddederek, "Bu davanın siyasi olduğunun göstergesidir. Mehmet Kaya'nın kendisi değil de akrabalarının terör örgütü üyesi olduğu söylenmiştir, ben tanımıyorum, annesi ölmüş ben başınız sağ olsun değerli anneniz varmış demişim, bu ne anlama geliyormuş? Böyle şeyler söylediğimi hatırlamıyorum, söylemişsem de neresi suçtur? Bunların hepsi uydurma zorlama siyasi atraksiyonlar ile görevden alınmam için uydurulmuştur, kayyım atanmasının alt yapısı oluşturulmuştur. Daha savcılıktayken kayyım atandı şeklinde a haberde vs haberler çıkmıştır. Medyader diye bir yeri ziyaret edip etmediğimi hatırlamıyorum, siyasi kimliği olan insanım, her gün onlarca insan beni arar, bazılarına cevap vermeye dahi yetişemem, o insanların kim olduğunu bilmem, arayan insanların GBT'sini soramam, yol üstünden geçerken dahi selam verilir, gittiğim yerlerde fotoğraf çekilmek isteyenler olur. Şema çizilmiş benim ne alakam vardır?" dedi.

"REMZİ KARTAL VAN MİLLETVEKİLİYDİ"

Ahmet Özer, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Faik Kaplan isimli şahsı tanımam, burada bir evim var, o evi kiraya vermiştim, kızımdan öğrendiğim kadarıyla kiraya verilen kişi bunların yakınıymış incelenirse her ay kira parası gelmiştir bana. Bu adamın kim olduğunu bilmem, avukat olan kızım vasıtasıyla emlakçılar üzerinden her ay kiram yatırılmıştır, menşeini kaynağını bilemem, Remzi Kartal da Vanlıdır, o Van milletvekiliydi, aynı aşiret mensubuyuz, yurt dışına çıktıktan sonra irtibatım yoktur, benzer bir ideolojiye ve dünya görüşüne sahip değilim, onun ailesini tanırım Van'dadır. Van'a gittiğimde kendilerine taziye dileklerimi sundum, neredeyse bundan da bir sonuç çıkaracaklar, bunlar insani yaptığımız işlerdir."

"KONSERİ ESENYURT KAYMAKAMIYLA DÜZENLEDİK"

Esenyurt'ta verilen bir konser ile ilgili suç isnadı yöneltilen Özer, "Bir konser yapmışız, bu konseri Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ile düzenleyip açılışı birlikte yaptık. İlk konseri kaymakam ve eşi ile 46 dernekle birlikte yapıldı. Onlarca sanatçı davet edildi, Rojda'yı hayatımda görmedim o sahne harici, sağda solda şarkı türkü söyleyen birisidir, onlarca kişi davet edilmiş ve ben davet etmedim, oradaki memurlar bu işler ile ilgilendi, kim gelecek ne zaman gelecek memurlar ayarlamıştır. Festivale 450 bin kişi gelmiştir, orada gruplarda 3-5 kişi neyse Öcalan ile ilgili slogan atıldığı söylenmiştir, slogan atıldıysa emniyet gözaltına alsaydı, görmedim, duymadım, görseydim duysaydım müdahale ederdik, koca bir alan, 70 bin - 80 bin kişinin geldiği bir alan, kim ne yapmış nerede ne slogan atmış ben nasıl takip edeyim?" diye konuştu.

"HUKUKUN DÜZGÜN İŞLENMESİ GEREKİR"

CHP'nin belediye başkanı olduğunu ve milyonların katıldığı mitingler yapıldığını, insanların slogan attıklarını, slogan atanların hepsini bilip müdahale etmesinin mümkün olmadığını belirten Özer şu ifadeleri kullandı: "Hukukun, adaletin düzgün işlenmesi gerekir, bu olmadığında toplumsal zedelenme olur ve toplumu çürütür. Bu konuda adil bir karar vermenizi umuyorum, saat 05.30'da şafak operasyonu ile gözaltına alındım. Ben 1 buçuk milyonluk şehrin belediye başkanıyım, çağrılsaydım koşa koşa ifade vermeye gelirdim.

Makam odam aranmıştır, avukatım refakat etmek istediğini beyan etmesine rağmen içeri alınmamıştır, yüzlerce kişinin içeri girip çıktığı yüzlerce derginin girdiği bir makam odası, ben ne dergi geliyor kim geliyor ben bilmiyorum, oraya gelen bir dergiden sorumlu niye tutuluyorum? Dergide ne yazıyor bilmiyorum, suç mu değil mi bilmiyorum, bunlar da iddialardır. Ben bu ülkenin yetiştirmiş olduğu genç yaşta profesör olduğu bilim insanıyım, akademisyenim, 10 yıldan fazladır CHP'ye mensubum, en son seçimde aday oldum, İmamoğlu'nun danışmanlığını yaptım, Devlet Planlama Teşkilatı'nda Recep Yazıcıoğlu ile görev yaptım, bugüne kadar bir şey yok, 10-15 yıl önceki bir takım olaylar gündeme getirilerek görevimden uzaklaştırılmaya çalışılıyor."

"KAÇMA VEYA SAKLANMA ŞÜPHEM YOK"

Davanın siyasi olduğunu yineleyen Özer, "Atılı iddiaların, suçların hepsini reddediyorum, 2016 ya da 2017 yılında Mersin Cumhuriyet Savcılığından bir belge aldım hakkımda bir dinlenme yapılmış, savcı bey beni çağırdı, o dinlemede bir şey tespit edilememiş ve bunun usulsüz bir biçimde yapıldığı ve istersem savcı hakkında suç duyurusunda bulunabileceğim şeklinde bana bilgi yapıldı. Ben de evet gerekirse suç duyurusunda bulunurum dedim. Daha önce dinleme yapıldığında suç unsuruna rastlanılmadı, sabit ikametgah sahibiyim, kaçma ve saklanma şüphem yoktur. Deliller büyük oranda toplanmıştır ve toplanması muhtemel delillere etki etme ihtimalim bulunmamaktadır. Öncelikle serbest bırakılmayı, hakimliğiniz aksi kanaate varacak ise adli kontrol hükümleri ile serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi

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Son Dakika Politika Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Cemilrepost Demiroğlu:
    Neden başkası değilde sen ,ateş olmayan yerden duman çıkmaz 212 151 Yanıtla
  • Radon Radon:
    Bunlarin en iyi yaptığı şey inkar 163 117 Yanıtla
  • caps lock:
    Akp döneminde ateş olmayan yerden bırak dumanı anan bile çıkar kardeşim. Ayık olun biraz her habere inanıp durmayın. 130 123 Yanıtla
  • Atilla levent:
    direk dağ kadrosuyla calismış oranin elemanlaruni belediyeye almiş daha ne olsun.. ispatli savcilik iddianemesini okuyunuz 154 90 Yanıtla
  • Murat Çil:
    terörist bunlar imha edilmedikçe bitmez idam şart 118 79 Yanıtla
  • ÇAĞRI NURSAL:
    ADAMIN GEÇMİŞİNİ OKUYUN, TÜM AKP' ELEMANLARINDAN KÜLTÜRLÜ. İLKOKULDA TAHTAYA YAZI YAZAMAYAN BİNALİ YILDIRIM GİBİ BİR BAŞBAKAN GÖRDÜ BU MİLLET 54 76 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    Bundan önce yapamadın çünkü güç Elinde değildi 69 46 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Bu kadar belediye var. Niye buna tebelleş olmuşlar bir sorsun kendisine. Darısı tükürükle boğar diyenin başına 72 27 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Dun yedigin hurmalar bugun tirmalar be gulum 55 32 Yanıtla
  • orko Şato:
    admin yorumu neden yayinlamiyorsun 21 10 Yanıtla
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