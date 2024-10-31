Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte - Son Dakika
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Turizm

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte

Kuşadası sahilinde 19 metre derinlikte yer alan uçak batığı, hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.

31.10.2024 08:44
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19 metre derinlikte yer alan ve dalış meraklıları için etkileyici bir deneyim sunan uçak batığı, hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

Dalış eğitmeni Tağmaç Saraçoğlu, Kuşadası'nın deniz altı güzelliklerini tanıtmak adına büyük bir katkı sağlayan uçak batığının, sualtı tutkunlarının gözdesi haline geldiğini belirterek, "Yabancı ülkelerden Kuşadası'na yalnızca dalış için gelen misafirlerimiz var. Her gün uçağa dalış yapıyoruz; özellikle sualtı fotoğrafçıları için çok cazip bir nokta" dedi.

Yerli ve yabancı turistler akın ediyor: 19 metre derinlikte

KUŞADASI'NIN YURT DIŞINDA DA TANINMASINI SAĞLIYOR

Batığın bulunduğu alan, ziyaretçilerin dalış fotoğraflarında Kuşadası'nın tanıtımını yaparak ilçenin yurt dışında da tanınmasına katkı sağlıyor. Bu özel projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Saraçoğlu, uçak batığının Kuşadası'nın sualtı turizmi açısından önemli bir marka değeri oluşturduğuna dikkat çekti.

Kuşadası, Turizm, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Turizm Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte - Son Dakika

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