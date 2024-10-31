Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi - Son Dakika
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Politika

Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi

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'Terör örgütüne üyelik suçundan' tutuklanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Silivri Cezaevi'nden mesaj gönderdi. Özer mesajında, "Daha güçlü çıkacağım ve hizmetlerime kaldığım yerden devam edeceğim" dedi.

31.10.2024 18:58
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile bugün saat 16.00'da tüm İstanbulluları, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'na davet etmişti. Özel, bugün Esenyurt'ta yaptığı konuşmada, Ahmet Özer'in tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden gönderdiği mesajı okudu.

Özer mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İlk sözümüz personel ve arkadaşlarımın işlerine dört elle sarılmasıdır. Vatandaş asla mağdur olmamalıdır! Daha güçlü çıkacağım ve hizmetlerime kaldığım yerden devam edeceğim."

AHMET ÖZER TUTUKLANMIŞTI

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Özer'in 10 yıllık süreçte terör örgütü PKK mensuplarıyla birçok irtibatı tespit edildi. 694 kez PKK'lı teröristlerle görüştüğü, 14 kez de Kongra-gel eş başkanı Remzi Kartal ile irtibat kurduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade verdi. Cumhuriyet Savcılığı'nda yapılan işlemlerin ardından, yasadışı silahlı terör örgütü PKK'ya üye olduğu gerekçesiyle tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Özer, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silivri Cezaevi\'ndeki Ahmet Özer\'den ilk mesaj geldi

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Son Dakika Politika Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (51)

  • İlhan İnan:
    vatanı bölüp satmaktan başka ne hizmeti varmış arkadaşın.... 418 174 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Tüm kalbimle inanıyorum sana başkanım 154 420 Yanıtla
  • Turan Akhan:
    hizmet dediği terörist e hizmeti kasteti heralde 367 136 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    suç yoksa çıkarsın suç varsa işin zor bu böyle 311 46 Yanıtla
  • okan:
    Sen bittin nasıl bir chp bu ya deniz Baykal sizden bin gömlek üstünmüş 267 83 Yanıtla
  • Bu Kim:
    nh yaparsin 212 93 Yanıtla
  • Erkan null:
    artik hayal kurma yasin gecti zor cikarsin 177 71 Yanıtla
  • Eyup Orhan:
    Bahçeli'de işini biliyor zarf atıyor ortaya pkklılarda yuvalar dan çıkıyor ama Bahçeli'nin söylediği bana göre daha suç 99 77 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin:
    Benim anlamadığım Kılıçdaroğlu herhangi bir tepki göstermedi ne yapıyor konsere mi gitti uyuyor mu 77 53 Yanıtla
  • İhsan Göl:
    Var olsun devletimiz Allah devletimizi zeval vermesin.. 121 8 Yanıtla
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