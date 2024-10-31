Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ duyurdu

Geniş Video İzle

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, doğal gaz toptan satış fiyatlarında değişikliğe gitmedi.

31.10.2024 08:17  Güncelleme: 08:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını bildirdi.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, Kuruluşun doğal gaz toptan satış fiyatlarını; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmakta olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Kasım 2024 tarihinden itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır." denildi.

BOTAŞ, Household Energy Price lndex (HEPİ) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatının ülkemizde uygulandığını belirtti.

Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ duyurdu

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Ekonomi, Enerji, Finans, Botaş, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Kamil:
    çalışan ve emeklilere 1.ayda maaş zammı yapılsın sonra boru gibi olacak zam,bizi düşündüğü için deil enflasyonu düşük gösterip maaş zammını az yapmak için tüm zamlar erteleniyor 33 2 Yanıtla
  • Tazmanya:
    Ocakta zam yağmuru şemsiyesiz cikmayin 20 1 Yanıtla
  • Depechs Modes:
    En sevdikleri zam zam zama zam 15 2 Yanıtla
  • Abdulselam Gelturan:
    hayrına değil enflasyonu düşük göstermek için yapıldığını herkes bilir. asgari ücret zammı beli olsun görürüm 15 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    yakında zam var demektir 15 1 Yanıtla
  • Sakin Kafa:
    Ocakta geçirecekler zaten 15 1 Yanıtla
  • Ankara null:
    gabara dusedi onu 12 2 Yanıtla
  • Abdulselam Gelturan:
    bir zamanlar açın kapıları camları pencereleri bedava doğalgaz rezerve bulduk vardı acaba yüzleri kızarmış mıdır 9 1 Yanıtla
  • res:
    Zam yok haberi çıkınca yakın zamanda zam yapılır kural budur 8 1 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    avrupa'da asgari ücret ne kadar? onu da yazsaydınız ya.. 3 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:53 CHP ve DEM Parti, Esenyurt’ta Ahmet Özer için ortak miting yapıyor CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting yapıyor
16:45 CHP’nin Esenyurt’taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı CHP'nin Esenyurt'taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı
16:23 Dilruba Kayserilioğlu’na ’’Cumhurbaşkanı’na hakaret’’ suçundan hapis cezası Dilruba Kayserilioğlu'na ''Cumhurbaşkanı'na hakaret'' suçundan hapis cezası
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
08:44 Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte
08:26 Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı İşte hakimlikteki ilk ifadesi Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi
08:17 Doğal gaza zam yapılacak mı BOTAŞ duyurdu Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ duyurdu
08:09 “Esenyurt’a döneceğiz“ paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu "Esenyurt'a döneceğiz" paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu
07:41 Gonca Vuslateri’nin oynadığı sahne çok konuşuldu Gonca Vuslateri'nin oynadığı sahne çok konuşuldu
07:24 Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar’ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı
06:53 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Kostümle koşarken yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı
01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 17:42:40. #1.11#
SON DAKİKA: Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.