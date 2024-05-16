Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek - Son Dakika
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek

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Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler yönetecek. TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir. 19.05.2024 Pazar günü oynanacak olan Galatasaray A.Ş.-Fenerbahçe A.Ş. müsabakasının hakem ve yardımcıları ise manuel olarak atanmıştır" ifadeleri yer aldı.

16.05.2024 13:03
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Trendyol Süper Lig'de 37. hafta heyecanı yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu haftanın maçlarında görev alacak hakemleri belirledi.

DEV DERBİ KARDEŞLER'İN

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 19 Mayıs günü Rams Park'ya oynanacak mücadeleyi Hakem Arda Kardeşler yönetecek. Arda Kardeşler, ligin ilk yarısında 0-0 biten Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde de düdük çalmıştı.

SADECE DERBİYE MANUEL ATAMA

TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir. 19.05.2024 Pazar günü oynanacak olan Galatasaray A.Ş.-Fenerbahçe A.Ş. müsabakasının hakem ve yardımcıları ise manuel olarak atanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek

BÜYÜK HEYECAN SAAT PAZAR GÜNÜ 19.00'DA

TFF'den yapılan açıklamaya göre bu haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe, derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek

İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri;

  • İstanbulspor-Sivasspor/ Ömer Faruk Turtay
  • Antalyaspor-Adana Demirspor/ Turgut Doman
  • Beşiktaş-Hatayspor/ Cihan Aydın
  • Ankaragücü-Pendikspor/ Volkan Bayarslan
  • Rizespor-Kasımpaşa/ Burak Pakkan
  • Samsunspor-Alanyaspor/ Mert Güzenge
  • Gaziantep FK-Fatih Karagümrük/ Zorbay Küçük
  • Başakşehir-Trabzonspor/ Tugay Kaan Numanoğlu
  • Kayserispor-Konyaspor/ Halil Umut Meler
  • Galatasaray-Fenerbahçe/ Arda Kardeşler
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Trendyol Süper Lig, Arda Kardeşler, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • ferhat eser: iki kardeşin maçı fenerbahçe galibiyetiyle biter umarım 7 26 Yanıtla
  • Hakan Ekici: Fenerbahçe- Karagümrük maçında Samet'in elle oynama pozisyonunda VAR çağırmasına rağmen gitmeyen ve Karagümrük'ün penaltısını yiyen Arda Kardeşler !! 26 4 Yanıtla
  • Behzat: ezeli rekabet ebedî dostluk kazansın 15 7 Yanıtla
  • Şahabettin Kural: Tarih çok manidar 19.05 inşallah fener fazla fark yemez.. 6 kasımın rövanşı olabilirmi acaba ? 12 5 Yanıtla
  • Hakan Ünsal: tam adamını ayarlamislar tebrikler. 16 1 Yanıtla
  • Ümit Kavas: Fenerin kardeşi Arda Kardeşler atanmış,kesinlikle normal bir atama degil 10 3 Yanıtla
    Berat Yıldïrım: Fenerbahçe'ye bu sene 4 tane kırmızı kartı da gösterende kardeşler 5 1
  • Sercan Polat: BURDAN YORUMLARI OKUYUNCA KIMIN KAZANACAGINI ANLIYORUM ?? 4 4 Yanıtla
  • RagnarLothbrok: 19.05 tarih bile bizden yanayken FENERBAHÇE'ye en az 5 atmak dileğiyle. 4 4 Yanıtla
  • Ankara null: fener pres yapacakmis pass yapacakmis kontra atak oynayacakmis KOMEDİ 25 ATARİZ 25 3 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek - Son Dakika
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