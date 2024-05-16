Özgür Özel'den "Emniyet'te deprem" tepkisi: İtalyan mafya filmi mi izliyoruz? - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den "Emniyet'te deprem" tepkisi: İtalyan mafya filmi mi izliyoruz?

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara emniyetini sarsan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Özel "Bir İtalyan mafya filmi mi izliyor Türkiye yoksa adalet-siyaset-emniyet üçgeninde yaşanan bir şeyleri mi izliyor belli değil. İçişleri Bakanı ile bir partinin genel başkanının tweet'ler üzerinden Cumhurbaşkanı'na ve birbirlerine mesaj vermeleri demokrasi görüntüsü değil. Ellerini Emniyet'in ve adaletin üzerinden çekmeleri gerekiyor" dedi.

16.05.2024 13:46
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il belediye başkanlarıyla CHP Genel Merkezi'ndeki toplantının ardından İYİ Parti'yi ziyaret etti. Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşme sonrası ortak açıklama yaptı.

"FİLLERİN BOĞUŞMASI ALTTA ADALET EZİLMESİ..."

Türkiye gündeminden düşmeyen Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yaşanan gelişmeler hakkında yorumları istenen iki liderden CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Meselenin kendisi neyse, bir gerilim mi bir pazarlık mı karşılıklı bir restleşme mi? Bu fillerin boğuşması altta adalet ezilmesi, anaların ezilmesiyle sonuçlanıyor. Bugün Ayşe Ateş'in yüreğindeki yangın, adalet beklentileri, üstü kapalı beyanlarla iyice kriminal bir hikayenin buzdağının küçük kısmını görüyormuşuzcasına her geçen gün güçlendiriyor.

"ANAYASA'YI İHLALDE ISRARCISINIZ"

Yargıtay seçimindeki sonuç Erdoğan'ın beklediği gibi olmadı ama yaptığı atama maalesef 31 Mart'tan sonra gelişen normalleşme anlayışına uygun değil. Anayasa ihlalinin sembol ismini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı atıyorsanız, demek ki sizin mevcut Anayasa'yı ihlalde ısrarcısınız demek. Nasıl normalleşecek bu ülke?

"HERKES AKLINI BAŞINA ALSIN"

Gezi aileleri, 28 Şubat aileleri adalet bekliyor. Sinan Ateş'i eşi, çocukları adalet bekliyor. Siz onu sen onu çek ben bunu buraya atayayım... O sözünü tutmazsa da atayayım ki racona ters olmasın... Bir İtalyan mafya filmi mi izliyor Türkiye yoksa adalet-siyaset-emniyet üçgeninde yaşanan bir şeyleri mi izliyor belli değil. O yüzden herkes aklını başına alsın. Huzur içinde yaşayacaksak insanların adalete güvenmesi lazım. Yüksek yargıya güvenin olmadığı yerde demokrasi olmaz.

"İÇİŞLERİ BAKANI İLE BİR PARTİNİN GENEL BAŞKANI..."

Mesele fevkalade yanlıştır. Her gün taraflar taraf değiştiriyor. Tweetler atılıyor, içinde bir sürü anlam çıkarılabilecek tehditler var. İçişleri Bakanı ile bir partinin genel başkanının tweetler üzerinden Cumhurbaşkanı'na ve birbirlerine mesaj vermeleri demokrasi görüntüsü değil. Ellerini Emniyet'in ve adaletin üzerinden çekmeleri gerekiyor" dedi.

Özgür Özel\'den "Emniyet\'te deprem" tepkisi: İtalyan mafya filmi mi izliyoruz?

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Son Dakika Politika Özgür Özel'den 'Emniyet'te deprem' tepkisi: İtalyan mafya filmi mi izliyoruz? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • murat özdemir: Gördük ki özgürden devlet adamı olmazzzzz 17 15 Yanıtla
    Harun Çelik: Niye yargı ve kolluk güçlerinin iktidara hizmet etmesine karşı çıktığı içinmi ? 10 6
  • Ümit Yurtsever: Soylu bunlara yol veren ben değilim 26 0 Yanıtla
  • Şevki Sünger: doğru demiş 12 6 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA: Seni oraya kimler getirdi uyanik ne filmi zaten filim sizsiniz 5 6 Yanıtla
    Emir Kozcu: Çok film izleme tavsiyemdir. 1 2
  • emre araçlı: Devletle restleşme ihtimali olamaz Burası Yüce Türk Cumhuriyetidir 3 0 Yanıtla

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