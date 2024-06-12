Benzin istasyonunun yanındaki palet fabrikasındaki yangın 2 saatte söndürüldü - Son Dakika
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Benzin istasyonunun yanındaki palet fabrikasındaki yangın 2 saatte söndürüldü

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir palet fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için 2 saat boyunca çalışma yaptı. Alevler, uzun uğraşlar sonucunda söndürülürken olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi

12.06.2024 14:09  Güncelleme: 14:25
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın, bitişiğindeki akaryakıt istasyonuna sıçramadan itfaiyenin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışması devam ediyor.

DUMANI FARK EDİNCE İTFAİYEYİ ARADILAR

Yangın Gebze Balçık'ta bulunan bulunan bir palet fabrikasında meydana geldi. 13.30 sıralarında fabrikadan yükselen dumanları fark eden çalışanlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Benzin istasyonunun yanındaki palet fabrikası alev alev yanıyor! Ekipler yangınla mücadele için bölgede

TAHTA PALETLER ALEV ALEV YANMAYA BAŞLADI

Yükselen dumanlar kilometrelerce öteden görüldü. Vatandaşlar, alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Yangın kısa sürede etkisini daha da artırdı.

Benzin istasyonunun yanındaki palet fabrikası alev alev yanıyor! Ekipler yangınla mücadele için bölgede

2 SAATİN ARDINDAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kocaeli ve İstanbul'dan takviye itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin 2 saat boyunca süren uzun uğraşlarıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Benzin istasyonunun yanındaki palet fabrikası alev alev yanıyor! Ekipler yangınla mücadele için bölgede

CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMADI

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan son açıklamada ise "Gebze ilçemiz Balçık Köyü Şile yolunda bulunan bir palet fabrikasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktığı ihbarı üzerine olay mahalline AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleriyle birlikte trafik ekipleri yönlendirilmiştir. Bölgeye gönderilen ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınmış olup, söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. İlk belirlemelere herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı anlaşılan yangından dolayı tüm Kocaelili hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Benzin istasyonunun yanındaki palet fabrikası alev alev yandı! Ekipler yangını 2 saatte söndürdü
Benzin istasyonunun yanındaki palet fabrikasındaki yangın 2 saatte söndürüldü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Benzin istasyonunun yanındaki palet fabrikasındaki yangın 2 saatte söndürüldü - Son Dakika

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