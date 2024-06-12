Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı - Son Dakika
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Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı

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Hakkında 'Silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlamasıyla dava çılan Ogün Samast 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı davanın zaman aşımından düşmesini talep etti. SEGBİS üzerinden duruşmaya katılan Samast'ın adliyeden tespih sallayarak çıkması dikkat çekti.

12.06.2024 12:52  Güncelleme: 13:05
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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast'ın arasında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı örgüt davasının görülmesine devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Erhan Tuncel, Tuncay Uzundağ, Yasin Hayal, Zeynel Abidin Yavuz, tutuksuz sanıklar Adem Sağlam, Ersin Yolcu, Ogün Samast ile tarafların avukatları katıldı.

Ogün Samast, İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 4'üncü duruşmasına SEGBİS ile katılmak için Trabzon Adliyesi'ne geldi. Siyah takım elbise giyip, arkadaşlarıyla adliyeye gelen Samast, duruşma için 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi salonuna geçti.

ZAMANAŞIMINDAN DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ TALEBİ

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar Ahmet İskender, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Tuncay Uzundal, Yasin Hayal, Zeynel Abidin Yavuz ve Ogün Samast'ın üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçuna ilişkin zamanaşımı süresinin dolduğunu belirterek davanın düşürülmesini talep etti. Savcı sanıklar, Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer'in "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, esas hakkında mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için sanıklara ve avukatlara süre vererek duruşmayı erteledi.

TESPİH SALLAYARAK ÇIKTI

Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, tahliyesinin ardından hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlamasıyla İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmasına katılmak için 4'üncü kez adliyeye gelerek SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı. 16 Ekim'e ertelenen duruşmada savunma yaptıktan sonra adliyeden tespih sallayarak çıkan Samast, kendisini bekleyen otomobile binerek adliyeden ayrıldı.

Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı

Ogün Samast, Hakim, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Ercan Karatas: Vay be ne dinkmiş arkadaş bizim askerimiz şehit düşer en fazla 1 gün sonrası malum :( 72 34 Yanıtla
    Orhan Okul: Bu millet hesap sormayı öğrendiği zaman şehitlerinizin ismi kıymetlenecek. Kelle diyenlerden tabiii 6 3
  • Ayberk Yıldırım: Bu ülke ne olacak böyle ya.. 46 10 Yanıtla
    ALİÇO null: neyi var ülkenin iyi yapmış ellerine sağlık 28 40
  • Osman A: Zannedersin ki dünyayı kurtarmış.Yürüyüşe bak havalara bak. 42 13 Yanıtla
    Harun Çelik: Müptezel işte 24 9 Zafer El: aynen öyle baba Lara yenisi katıldı hayırlı olsun 9 3
  • ersen temel: maşa tetikçinin biri babası bile red etmiş 24 8 Yanıtla
  • Nurullah Dündar: Bu ülkedeki adalet sistemi ile normal şeyler bu 14 6 Yanıtla
  • Zafer El: Eeee artık baba ların arasına katıldı öğün baba ( diaspora) nirdesiniz 7 4 Yanıtla
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